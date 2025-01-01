Die Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA), die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung (USt 1/11) und die Werte der Zusammenfassenden Meldung (ZM) werden über das DATEV-Rechenzentrum termingerecht übermittelt, wenn Sie diese fristgerecht an das DATEV-Rechenzentrum senden. Beachten Sie dazu die Termine für die Datenübermittlung im DATEV Hilfe-Center:

Ab Dezember 2025 wird über das DATEV-Rechenzentrum übermittelt:

die Einzel-Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2024 bis 2026,

das USt 1/11 2024 bis 2026,

die Zusammenfassende Meldung 2024 bis 2026 und

die konsolidierten Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2023 bis 2026.

Beim konsolidierten USt 1/11 werden die Jahre 2025 und 2026 übermittelt.