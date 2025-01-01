Die Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA), die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung (USt 1/11) und die Werte der Zusammenfassenden Meldung (ZM) werden über das DATEV-Rechenzentrum termingerecht übermittelt, wenn Sie diese fristgerecht an das DATEV-Rechenzentrum senden. Beachten Sie dazu die Termine für die Datenübermittlung im DATEV Hilfe-Center:
Ab Dezember 2025 wird über das DATEV-Rechenzentrum übermittelt:
- die Einzel-Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2024 bis 2026,
- das USt 1/11 2024 bis 2026,
- die Zusammenfassende Meldung 2024 bis 2026 und
- die konsolidierten Umsatzsteuer-Voranmeldungen 2023 bis 2026.
Beim konsolidierten USt 1/11 werden die Jahre 2025 und 2026 übermittelt.
Frühere Zeiträume übermitteln
Wenn Sie frühere Zeiträume übermitteln möchten, nutzen Sie das Programm DÜ Formulare Rechnungswesen. Installieren Sie dazu das Service-Release x.x des Programms, das voraussichtlich ab 30.12.2025 zur Verfügung steht.
Welche Übermittlungen ab Version x.x über das DATEV-Rechenzentrum durchgeführt werden, lesen Sie in diesem Beitrag.
Termine in Microsoft Outlook importieren
Die Termine für die Datenübermittlung können Sie in Ihren Microsoft Outlook-Kalender übernehmen. Sie werden dann automatisch an den jeweiligen Termin erinnert. Die Datei mit den Terminen und eine Anleitung zum Übertragen der Termine finden Sie im DATEV Hilfe-Center: