Abhängig davon, wie der Datenaustausch zwischen Kanzlei und Unternehmen vereinbart ist, muss auch im Rahmen des Jahreswechsels und zur Erstellung des Jahresabschlusses Verschiedenes beachtet werden.Wie der Datenaustausch zwischen Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen-Lösung gut klappt, haben wir hier für Sie zusammengefasst:
Beraternummer bei selbstbuchenden Mandanten wählen
Die gewählten Ordnungsbegriffe der Buchführungsbestände spielen beim Datenaustausch zwischen Kanzlei und Unternehmen eine wichtige Rolle. Hintergrundinformationen zur Wahl der Beraternummer bei selbstbuchenden Mandanten erhalten Sie im DATEV Hilfe-Center:
Die gewählten Ordnungsbegriffe der Buchführungsbestände spielen beim Datenaustausch zwischen Kanzlei und Unternehmen eine wichtige Rolle. Hintergrundinformationen zur Wahl der Beraternummer bei selbstbuchenden Mandanten erhalten Sie hier:
- Datenaustausch Buchführung zwischen Kanzlei und Unternehmen zur Jahresabschlusserstellung (Dok.-Nr. 1018598)
- Datenaustausch Buchführung zwischen Kanzlei und Unternehmen zur unterjährigen Kontrolle (Dok.-Nr. 1018599)
- Datenaustausch Buchführung zwischen Kanzlei und Unternehmen bei verteiltem Arbeiten (Dok.-Nr. 1018600)