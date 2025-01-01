Abhängig davon, wie der Datenaustausch zwischen Kanzlei und Unternehmen vereinbart ist, muss auch im Rahmen des Jahreswechsels und zur Erstellung des Jahresabschlusses Verschiedenes beachtet werden.

Wie der Datenaustausch zwischen Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen-Lösung gut klappt, haben wir im DATEV Hilfe-Center für Sie zusammengefasst: