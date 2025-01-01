Die Jahresübernahme der Kostenrechnung wird in der Regel zusammen mit der Jahresübernahme der Finanzbuchführung durchgeführt. Sie können sie aber auch vorab durchführen, um beispielsweise KOST-Planwerte für das Folgejahr zu erfassen.

Sie können die Jahresübernahme der Kostenrechnung auch zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen, zum Beispiel wenn Sie noch KOST-Stammdaten des Vorjahrs ändern möchten.

