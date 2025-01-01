Kontenrahmenwechsel und Kostenrechnung
Wenn Sie in der Kostenrechnung im Rahmen der Jahresübernahme den Standardkontenrahmen (SKR) oder ggf. das dazugehörige Branchenpaket wechseln, beachten Sie bitte: Die Stammdaten werden nicht automatisch an den neuen Kontenrahmen angepasst.
Sie müssen die Konten manuell anpassen, zum Beispiel in der Zeilenstruktur oder den Kontenverteilungen.
Jahresübernahme auch vorab oder nachträglich möglich
Die Jahresübernahme der Kostenrechnung wird in der Regel zusammen mit der Jahresübernahme der Finanzbuchführung durchgeführt. Sie können sie aber auch vorab durchführen, um beispielsweise KOST-Planwerte für das Folgejahr zu erfassen.
Sie können die Jahresübernahme der Kostenrechnung auch zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen, zum Beispiel wenn Sie noch KOST-Stammdaten des Vorjahrs ändern möchten.
Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center:
Vorjahreswerte für den Vorjahresvergleich übernehmen
- Bei der Jahresübernahme werden nur die Stammdaten in das Folgejahr übernommen. Die Vorjahreswerte für den Vergleich mit dem Vorjahr übernehmen Sie über das Menü: Erfassen | Kosten- und Leistungsrechnung | KOST-Vorjahreswerte
- Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center:
- Vorjahreswerte in der Kostenrechnung (Dok.-Nr. 1036414)