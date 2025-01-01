Wir sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Berlin heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin
Öffentliche Parkplätze finden Sie am Katharina-Heinroth-Ufer (Parkraumbewirtschaftung) oder in den umliegenden Parkhäusern im Bikini-Haus und in der Nürnberger Straße. Das Parkhaus im Gebäude der Niederlasssung ist leider nicht mehr öffentlich nutzbar. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Lademöglichkeiten für E-Autos: Sie finden öffentliche Ladesäulen vor der Budapester Straße 11 (be emobil) und Stülerstraße 11 (be emobil).
Unsere Niederlassung befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Bushaltestelle "Budapester Straße" (Buslinie 200) sowie zum (Bus-)Bahnhof "Zoologischer Garten". Auch die U-Bahnhöfe "Wittenbergplatz" (U1, U2, U3) und "Kurfürstendamm" (U1 und U9) sind fußläufig zu erreichen.
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage an: berlin@datev.de
Seminarraum 'Berlin'
- 12 Plätze
- 74 Quadratmeter
- Ausstattung: Pinnwand, Flipchart, Medienkoffer, Beamer
- Bestuhlung: parlamentarisch
Seminarraum 'Potsdam'
- 12 Plätze
- 54 Quadratmeter
- Ausstattung: Pinnwand, Flipchart, Medienkoffer, Beamer
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Seminarraum 'Werder'
- 16 Plätze
- 63 Quadratmeter
- Ausstattung: Pinnwand, Flipchart, Medienkoffer, Großbildmonitor
- Bestuhlung: U-Form
Drei Fragen an den Niederlassungsleiter Lars Mahling
Was ist das besondere an der Niederlassung Berlin?
Unsere Mitarbeitenden und Gäste schätzen insbesondere im Sommer unsere beiden Dachterrassen. Ein idealer Platz für eine kurze Pause zwischen zwei Schulungsblöcken oder um einfach mal kurz durchzuatmen.
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Wir vernetzen unsere Kunden und Partner – sei es mittels Arbeitskreisen unter Steuerberatern oder Informationsveranstaltungen mit unseren regionalen Solution Partnern zu digitalen Lösungen.
Was gibt es darüber hinaus Wissenswertes?
Die passende Bus-Haltestelle zum Besuch der Niederlassung Berlin ist die Budapester Straße. Hier hält die Linie 200, die vom Bahnhof Zoologischer Garten bis nach Prenzlauer Berg ("Prenzlberg") führt. Zu Fuß erreicht man die U-Bahnhöfe Zoologischer Garten und Wittenbergplatz in circa 15 Minuten. Übrigens: Vernetzen Sie sich gerne mit mir auf LinkedIn oder folgen Sie dem Hashtag #DATEVregional.