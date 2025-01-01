Was ist das besondere an der Niederlassung Berlin?

Unsere Mitarbeitenden und Gäste schätzen insbesondere im Sommer unsere beiden Dachterrassen. Ein idealer Platz für eine kurze Pause zwischen zwei Schulungsblöcken oder um einfach mal kurz durchzuatmen.

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Wir vernetzen unsere Kunden und Partner – sei es mittels Arbeitskreisen unter Steuerberatern oder Informationsveranstaltungen mit unseren regionalen Solution Partnern zu digitalen Lösungen.

Was gibt es darüber hinaus Wissenswertes?

Die passende Bus-Haltestelle zum Besuch der Niederlassung Berlin ist die Budapester Straße. Hier hält die Linie 200, die vom Bahnhof Zoologischer Garten bis nach Prenzlauer Berg ("Prenzlberg") führt. Zu Fuß erreicht man die U-Bahnhöfe Zoologischer Garten und Wittenbergplatz in circa 15 Minuten. Übrigens: Vernetzen Sie sich gerne mit mir auf LinkedIn oder folgen Sie dem Hashtag #DATEVregional.