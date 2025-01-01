Was ist das Besondere an der Niederlassung Hannover?

Hannover, die grüne Landeshauptstadt und Metropole! Die Messe- und Expostadt bietet eine enorm hohe Lebensqualität. Hier ist vieles noch weitläufig und nicht überlaufen, bestens im riesigen Stadtwald, der Eilenriede oder am zentralen Maschsee zu entdecken. Wussten Sie´s? Nebenbei ist Hannover auch UNESCO City of Music, mit seinen vielen Konzerten sowie zahlreichen Sportevents.

Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?

Wir Mitarbeitende der Niederlassung Hannover heißen unsere Besucher in Seminaren, in Veranstaltungen oder bei sonstigen Anlässen ganz herzlich willkommen und sorgen dafür, dass Sie sich als Gast bei uns wohlfühlen und uns sehr zufrieden wieder besuchen werden. Übrigens: Vernetzen Sie sich gerne mit mir auf LinkedIn oder folgen Sie dem Hashtag #DATEVregional.