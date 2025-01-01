Wir Sind für Sie da!
Das Team der Niederlassung Hannover heißt Sie herzlich willkommen! Wir koordinieren Ihre Termine mit unseren Mitarbeitern, begleiten Sie während der Seminare in unserer Niederlassung und stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.
Ihr Weg zu uns
Unsere Adresse:
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Parkmöglichkeiten sind in den umliegenden Parkhäusern (Osterstraße – 400 Meter oder Opernplatz – 500 Meter entfernt) vorhanden.
Vom Hauptbahnhof Hannover aus können Sie mit folgenden U-Bahn-Linien zwei Stationen bis zur Haltestelle 'Aegidientorplatz' fahren: Linie 1 Richtung Laatzen/Sarstedt, Linie 2 Richtung Rethen oder Linie 8 Richtung Messe/Nord.Der Ausstieg ist direkt am Zielort, DATEV ist links neben dem Theater am Aegi. Die Fahrtdauer vom Hauptbahnhof Hannover bis zur Niederlassung beträgt circa vier Minuten.
Unsere Besprechungs- und Seminarräume
Egal, ob Besprechung, Seminar oder Veranstaltung: Unsere hochwertig ausgestatteten, lichtdurchfluteten und modernen Seminar- und Besprechungsräume eignen sich für jeden Anlass. Sie können unsere Räume auch für Ihre Veranstaltungen buchen und nutzen.
Bitte senden Sie Ihre Buchungsanfrage an: hannover@datev.de
Seminarraum 'Sprengel'
- 12 Plätze
- 84 Quadratmeter
- Ausstattung: 12 Schulungs-PCs, Beamer, Projektionswand, Flipchart, Metaplanwände
- Bestuhlung: Parlamentarisch
Seminarraum 'Kestner'
- 12 Plätze
- 80 Quadratmeter
- Ausstattung: 12 Schulungs-PCs, Beamer, Projektionswand, Digitales Whiteboard, Metaplanwände
- Bestuhlung:Parlamentarisch
Besprechungsraum 'Leibniz'
- 14 Plätze
- 50 Quadratmeter
- Ausstattung: Beamer, Projektionswand, Videokonferenzsystem (mobile Kamera und Lautsprecher), Metaplanwand, Flipcharts
- Bestuhlung: U-Form
Zwei Fragen an den Niederlassungsleiter Stefan Seidel
Was ist das Besondere an der Niederlassung Hannover?
Hannover, die grüne Landeshauptstadt und Metropole! Die Messe- und Expostadt bietet eine enorm hohe Lebensqualität. Hier ist vieles noch weitläufig und nicht überlaufen, bestens im riesigen Stadtwald, der Eilenriede oder am zentralen Maschsee zu entdecken. Wussten Sie´s? Nebenbei ist Hannover auch UNESCO City of Music, mit seinen vielen Konzerten sowie zahlreichen Sportevents.
Womit engagieren wir uns für unsere Mitglieder und deren Mandanten hier vor Ort?
Wir Mitarbeitende der Niederlassung Hannover heißen unsere Besucher in Seminaren, in Veranstaltungen oder bei sonstigen Anlässen ganz herzlich willkommen und sorgen dafür, dass Sie sich als Gast bei uns wohlfühlen und uns sehr zufrieden wieder besuchen werden. Übrigens: Vernetzen Sie sich gerne mit mir auf LinkedIn oder folgen Sie dem Hashtag #DATEVregional.