Die Workshops sind ausschließlich für Kanzleimitarbeitende und finden in Präsenz und jeweils ganztägig von 9 bis 16 Uhr statt.

Haben sie Interesse an weiteren Workshop-Themen, z. B. Lohn und Gehalt, oder an zusätzlichen Terminen, teilen sie uns das bitte per E-Mail an hannover@datev.de mit. Ab einer bestimmten Anzahl an Interessierten planen wir einen entsprechenden Termin.