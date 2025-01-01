Bestzeiten werden zur Randnotiz: Spaß am Sport, Gutes tun und gemeinsame Erlebnisse. Deshalb werden der DLV und DATEV auch 2025 gemeinsam Events und Aktionen initiieren, bei denen Laufdeutschland zeigt, was der Sport alles kann. Wir wollen Laufgruppen zusammenbringen und zu gemeinsamen großen Themen-Veranstaltungen motivieren.

Es gibt sehr viele gute Gründe fürs Laufen: Bewegung, Gesundheit, Ausgleich schaffen oder einfach nur raus in die Natur zu kommen.

Und weil man zu zweit mehr schafft als allein, haben wir uns mit dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) einen Partner an die Seite geholt, dem Sie noch weniger widerstehen können, wenn es um Laufen, Walken oder sonstige (Fort-)Bewegung geht. Gemeinsam haben wir uns eine Reihe an Aktionen überlegt, die Laufen zum Erlebnis werden lassen.

Die Initiative unterstützt den Tag des Laufens, bei dem Menschen für Gesundheit und Fitness, aber auch für Diversität, Integration, Nachhaltigkeit, Umwelt oder Inklusion die Laufschuhe schnüren. Bereits seit 2009 gibt es diesen Tag in den USA, sieben Jahre später wurde daraus der Global Running Day. Der Tag des Laufens findet in diesem Jahr am 4. Juni statt.

Und das Beste: Ob eigene Joggingrunde, gemeinsamer Kanzlei-Lauf oder ein Lauf-Event in Ihrer Nähe: Jeder Schritt zählt. DATEV stellt 500 Laufshirts für Mitgliedskanzleien zur Verfügung, die dabei sind. Also, Laufschuhe schnüren und los – solange der Vorrat reicht!