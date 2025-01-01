CAPTCHA, ein Akronym für "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart", werden verwendet, um zu unterscheiden, ob der Nutzer einer Webseite ein Mensch oder eine Maschine, also ein Computer ist.

DATEV verwendet bildbasierte CAPTCHAs, bei denen die enthaltene Zeichenfolge des Bildes, durch Bildfilter verzerrt wurde. Um nun das Formular versenden zu können, muss vorab die im Bild enthaltene Zeichenfolge entziffert und in nebenstehendes Eingabefeld eingetragen werden. Erst nach erfolgreich eingetragener Zeichenfolge hat der Anwender die Möglichkeit, das Formular zu versenden.

Die CAPTCHAs werden bei jedem Zugangsversuch vollautomatisch per Zufallsgenerator und unter Einhaltung bestimmter Regeln neu generiert.