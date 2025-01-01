Die Awards würdigen die herausragende Zusammenarbeit zwischen unseren DATEV-Marktplatz Partnern und DATEV. Die Partnerschaften sind für uns von großer Bedeutung, da sie unseren Mitgliedern ermöglichen, innovative Lösungen und Dienstleistungen zu nutzen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten.

Der Messzeitraum für die Erfüllung der Award Kriterien ist vom 1. Januar 2026 bis 31. Juli 2026 angesetzt. Alle Bewertungen, neue Datenservicenutzer, etc., welche in diesem Zeitraum generiert werden, fließen in die Auswertung mit ein.