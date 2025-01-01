Die Awards würdigen die herausragende Zusammenarbeit zwischen unseren DATEV-Marktplatz Partnern und DATEV. Die Partnerschaften sind für uns von großer Bedeutung, da sie unseren Mitgliedern ermöglichen, innovative Lösungen und Dienstleistungen zu nutzen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten.
Der Messzeitraum für die Erfüllung der Award Kriterien ist vom 1. Januar 2026 bis 31. Juli 2026 angesetzt. Alle Bewertungen, neue Datenservicenutzer, etc., welche in diesem Zeitraum generiert werden, fließen in die Auswertung mit ein.
Key Facts
- Auszeichnung von DATEV-Marktplatz Partnern
- 7-monatiger Messzeitraum
- Auszeichnung in der gleichen Kategorie ist nur alle zwei Jahre möglich
- Incentive für Award Gewinner
Incentive
Das Incentive zum DATEV-Marktplatz Partner Award setzt sich wie folgt zusammen:
- Gemeinsames Essen mit Vorstand, Geschäftsleitung & Leitenden Angestellten der DATEV
- Vermarktungspaket
- DATEV Magazin online/ DATEV Trialog Beitrag im Laufe des nächsten Jahres
- Interview mit Veröffentlichung auf den DATEV Social-Media-Kanälen
- Award-Label am DATEV-Marktplatz für ca. ein Jahr
- Award-Label zur eigenen Kommunikation
- Digitale Urkunde
Welche Award Kategorien gibt es?
Meiste neue DATEV Datenserviceanwender
Hinter den Datenserviceanwendern verbergen sich Kanzleien und Mandanten, welche über das DATEV-Rechenzentrum Daten austauschen und so ihre Prozesse möglichst durchgängig gestalten. Die Vernetzung über Online-APIs treibt unsere Kanzleien und Mandanten in der Digitalisierung voran.
2026 vergeben wir drei Awards in dieser Kategorie. Ausgezeichnet werden die Partner mit den meisten Datenserviceanwender bei den folgenden Datenservices:
- TraffiQX Invoice API
- DATEV Datenservice Rechnungswesen Export
- DATEV Lohnaustauschdatenservice
Meiste neue Bewertungen am DATEV-Marktplatz
Die Kundenbewertungen am DATEV-Marktplatz stellen ein wertvolles Auswahlkriterium für unsere Kunden dar. Wichtig ist uns vor allem, dass es sich bei den Bewertungen am DATEV-Marktplatz um ehrliche Kundenstimmen von Kunden handelt, welche die Lösung bei sich vor Ort im Einsatz haben.Gezählt werden alle neuen Bewertungen im angegebenen Messzeitraum.
Infos zu den Nutzungsbedinungen des Bewertungssystems am Marktplatz finden Sie hier.
Sonderaward: DATEV-Marktplatz Newcomer
Ein DATEV-Marktplatz Newcomer kann ein Partner sein, der ein spannendes neues Projekt gemeinsam mit DATEV umgesetzt hat. Wir möchten mit diesem Award unsere Partner bewegen, gemeinsam mit uns neue Themen anzugehen.
Sonderaward: Erfolgreiche Zusammenarbeit – DATEV Channel Partner & DATEV-Marktplatz Partner
Dieser Award wird alle zwei Jahre am DATEV Partner Summit an einen DATEV-Marktplatz und einen DATEV Channel Partner für ihre herausragende Zusammenarbeit oder ein gemeinsames Projekt verliehen.