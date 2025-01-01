Nachfolgend finden Sie die vom DATEV Vorstand verabschiedete Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte und Umwelt

Mit dem Verhaltenskodex (Code of Business Conduct) fasst DATEV das grundlegende Wertekonzept des Unternehmens zusammen und erwartet dieses sowohl im Unternehmen als auch von seinen Lieferanten. Darüber hinaus erwarten wir von unseren Wertschöpfungspartnern, dass sie gemäß den LKSG Richtlinien mindestens den menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken in ihrer Geschäftstätigkeit vorbeugen und minimieren sowie in der gesamten Lieferkette darauf hinwirken.

