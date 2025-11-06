Agenda
Vorabendveranstaltung
- Donnerstag, 06.11.2025, 19:30 Uhr
Tagung und Abendveranstaltung
- Freitag, 07.11.2025, 09:30 bis 17:00 Uhr
- Freitag, 07.11.2025, ca. 19:30 Uhr
Tagung
- Samstag 08.11.2025, 09:30 bis 12:00 Uhr
Organisatorisches
Tagungs & Übernachtungshotel
Le Méridien Hamburg
An der Alster 52
20099 Hamburg
Teilnahmegebühren
- Tagungsteilnehmende: Teilnahmegebühr für die Tagung, inkl. pauschale Umlage für Abendveranstaltung: 944,00 Euro (zzgl. USt).
- Begleitperson auf der Abendveranstaltung: Für die Teilnahme einer Begleitperson an der Abendveranstaltung berechnen wir Ihnen zusätzlich eine Pauschale in Höhe von 150,00 Euro (zzgl. USt). Dieser Betrag erscheint zusammen mit der Teilnahmegebühr des/der Tagungsteilnehmenden auf der nächsten DATEV-Rechnung.