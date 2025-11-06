Agenda

Vorabendveranstaltung

  • Donnerstag, 06.11.2025, 19:30 Uhr

Tagung und Abendveranstaltung

  • Freitag, 07.11.2025, 09:30 bis 17:00 Uhr
  • Freitag, 07.11.2025, ca. 19:30 Uhr

Tagung

  • Samstag 08.11.2025, 09:30 bis 12:00 Uhr

Organisatorisches

Tagungs & Übernachtungshotel

Le Méridien Hamburg
An der Alster 52
20099 Hamburg

Teilnahmegebühren

  • Tagungsteilnehmende: Teilnahmegebühr für die Tagung, inkl. pauschale Umlage für Abendveranstaltung: 944,00 Euro (zzgl. USt).
  • Begleitperson auf der Abendveranstaltung: Für die Teilnahme einer Begleitperson an der Abendveranstaltung berechnen wir Ihnen zusätzlich eine Pauschale in Höhe von 150,00 Euro (zzgl. USt). Dieser Betrag erscheint zusammen mit der Teilnahmegebühr des/der Tagungsteilnehmenden auf der nächsten DATEV-Rechnung.