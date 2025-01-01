Highlights
- Keine Umsatzverluste durch nicht erfasste Aufwände
- Einfache Bedienung durch minimalisierte Oberfläche
- Zeiten unmittelbar zur Abrechnung verfügbar
- Einfache Nachbearbeitung im Browser oder DATEV Arbeitsplatz möglich
Weitere Funktionen
- Mobile Zeiterfassung (web-basiert)
- Echtzeitzugriff auf Akten
- Tool auch über Desktop-Oberfläche nutzbar
- Intelligente Vorbelegung von Feldern minimiert Tippaufwand
- Zugriff auf Kanzleinetzwerk erfolgt über eine VPN-Verbindung
- Hohe Sicherheit durch keine eingebundenen Drittanbieter
- Kanzleilogo einbindbar
- Produkt läuft im Web-Browser, keine lokale Installation erforderlich
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
Schnittstelle
Mit der integrierten DATEV-Schnittstelle können erfasste Zeiten übertragen und gespeicherte Akten angezeigt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 99,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.