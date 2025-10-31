Highlights
- Nahtlose Integration von Festnetz, Mobilfunk oder auch Microsoft Teams
- Persönlicher KI-Assistent Shomi für Anrufanalyse und Voicemail
- DATEV-Anbindung mit Anrufsteuerung und Leistungsübergabe
- Cloudbasiert, skalierbar und ohne eigene Infrastruktur nutzbar
- Einfache Bedienung über moderne Desktop- und Mobile-Apps
Weitere Funktionen
- Telefonie über Festnetz und Mobilfunk: Alle Rufnummern in einer Lösung – inkl. Durchwahl, Voicemail, Kurzwahl und Anrufsteuerung
- Persönlicher KI-Assistent Shomi: Anrufanalyse, Smart Voicemail, Call Screening und Meeting-Zusammenfassungen mit KI
- Integrierte Chat- und Videokommunikation: Direkte Kommunikation per Chat oder Videokonferenz – intern wie extern
- Dynamisches Call-Routing mit Reach: Status- und zeitbasiertes Routing für optimale Erreichbarkeit je nach Situation
- Integration in Microsoft Teams: Nutzung von Enreach Contact-Funktionen direkt im Teams-Client – ohne MS Teams Phone-Lizenz
- CRM-Integration inkl. DATEV: Anrufererkennung, Kundenakte mit einem Klick, Übergabe von Leistungen an DATEV
- Warteschleifen und Switchboard: Professionelle Anrufverteilung mit Ansagen, Wartepositionen und Echtzeitmonitoring
- Call Deflector und Multichannel: Anrufe in WhatsApp-Chats überführen und Kundenkontakt auf allen Kanälen ermöglichen
- Skalierbar und aus EU-Rechenzentren: Sicher, zuverlässig und flexibel für jede Unternehmensgröße – ohne eigene Server
Schnittstellen
DATEV Telefonie-Schnittstelle
Allgemein
Mit der DATEV Telefonie-Schnittstelle können Anrufdaten zwischen Telefonie-Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern und DATEV Telefonie Basis ausgetauscht werden.
Prozess der Telefonie-Schnittstelle als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum umgesetzten Funktionsumfang der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Einrichtung der Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch On-Premises-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Durch das Hosting der On-Premises-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung / DATEV-SmartIT Leistungsübersicht bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument „DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden“).
Für DATEV-SmartIT kann die Installation der PC-Lösung im Serviceportal bzw. direkt beim Hersteller beauftragt werden (siehe Leistungsübersicht „DATEV-SmartIT Leistungsübersicht“).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen Enreach GmbH, durch DNV - Business Assurance erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 31.10.2025, liegt vor.
Geltungsbereich: Anbieter von SaaS-, Daten-, UC-, Festnetz- und Mobilfunklösungen für den BusinessMarkt mit Design, Entwicklung, Management, Vertrieb und Support.
