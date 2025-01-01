Allgemein

Mit der Datei-Schnittstelle, ASCII-Format, können Stamm- und Bewegungsdaten zwischen der Partnerlösung und DATEV Lohn und Gehalt ausgetauscht werden.

Folgende Daten können übergeben werden:

Stammdaten: Felder der Maske "Schnellerfassung"

Bewegungsdaten: Stunden für den aktuellen Monat sowie für rückwirkende Änderungen, mit und ohne Kostenstelle

Die Synchronisation GDL zu DATEV erfolgt in beide Richtungen (bspw. Stamm- und Bewegungsdaten) und wird durch ein eigenes Modul im Workflow angesprochen. Eine Lohnabrechnung als PDF wird aus DATEV abgerufen.

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben