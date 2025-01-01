Highlights
- Optimierte Prozesse: Auftragsmanagement, Ressourcenplanung, Abrechnung
- Mobile Zeiterfassung: Erfassung und Planung in Echtzeit
- Transparente Lohnabrechnung: Nahtlose Integration mit DATEV Lohn und Gehalt
- Alles aus einer Hand: Software, Support, Hosting – individuell angepasst
- Skalierbarkeit: Flexibel erweiterbar für wachsende Unternehmensanforderungen
Weitere Funktionen
- CRM-System: Verwaltung von Kunden- und Interessentendaten für effektive Kommunikation und Angebotsmanagement
- Mobile Zeiterfassung: Echtzeit-Überwachung der Arbeitszeiten direkt vor Ort für einfache Verwaltung
- Lohnabrechnung: Nahtlose Integration mit DATEV für schnelle und korrekte Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Projekt- und Auftragsmanagement: Effiziente Planung, Abwicklung und Nachkalkulation von Aufträgen und Projekten
- Kaufmännische Auftragsabwicklung: Integrierte Lösung für Rechnungsstellung, Materialbuchung und Kostenerfassung
- Personalzeiterfassung (PZE): Einfaches Erfassen und Verwalten von Arbeitszeiten und Schichten der Mitarbeitenden
- Dokumentenmanagement: Zentrale Verwaltung und einfache Ablage von Dokumenten und E-Mails
- Materialwirtschaft: Verwaltung von Materialbeständen und -verkäufen inklusive Lagerhaltung
- Vertriebsplanung: Steuerung und Planung von Vertriebsaktivitäten sowie Durchführung von Marketingaktionen
- Schnittstellen: Flexibel erweiterbar mit verschiedenen Systemen und Formaten wie XRechnung und ZUGFeRD
Schnittstellen
ASCII-Format
Allgemein
Mit der Datei-Schnittstelle, ASCII-Format, können Stamm- und Bewegungsdaten zwischen der Partnerlösung und DATEV Lohn und Gehalt ausgetauscht werden.
Folgende Daten können übergeben werden:
- Stammdaten: Felder der Maske "Schnellerfassung"
- Bewegungsdaten: Stunden für den aktuellen Monat sowie für rückwirkende Änderungen, mit und ohne Kostenstelle
Die Synchronisation GDL zu DATEV erfolgt in beide Richtungen (bspw. Stamm- und Bewegungsdaten) und wird durch ein eigenes Modul im Workflow angesprochen. Eine Lohnabrechnung als PDF wird aus DATEV abgerufen.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung erstellt E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- ZUGFeRD 2.x
Lösung verarbeitet E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- ZUGFeRD 2.x
Anbindung DATEV E-Rechnungsplattform geplant
Der Partner beabsichtigt seine Lösung an die DATEV E-Rechnungsplattform anzubinden, um die kollaborativen Prozesse zwischen Unternehmen und Kanzleien optimal zu unterstützen.
Geplanter Umfang der Anbindung:
- E-Rechnungen über die Plattform empfangen
- E-Rechnungen über die Plattform versenden
Preis
Ab 4,25 Euro pro Mitarbeitenden im Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
