Highlights
- Visuelle Darstellung der wichtigsten Kanzlei-Kennzahlen
- Übersichtliche Dashboards mit vordefinierten Widgets
- Individuelle Dashboards je Team oder Bereich erstellbar
- Automatisches Filtern der Daten nach eingestelltem Rechtekonzept
- Vereinigung von Daten aus verschiedenen Datenquellen in einer Anwendung
Weitere Funktionen
- Rollenbasierte Sichten für Geschäftsführung, Teams und Mitarbeitende
- Eigene Konfiguration mit Templates und frei wählbaren Widgets
- Zugriffsteuerung basierend auf Rollen aus DATEV Eigenorganisation comfort
- Erstellung und Zuweisung beliebig vieler, frei definierter Boards
- Individuelle Farbwahl pro Widget und pro Board möglich
- Individuelle Auswahl und Anordnung der Widgets je Dashboard
- Einfache Navigation vom Dashboard in Detailberichte
- Einbinden zusätzlicher Datenquellen
- Zugriffsverwaltung
- Umsatzentwicklung im direkten Vorjahresvergleich
Schnittstellen
Lesende Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation comfort
Für die Integration der Kooperationslösung ist ein "lesender-Datenbankuser in der EO Datenbank" notwendig. Eingerichtet wird dies durch einen Experten der DATEV.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Ein separater Fremdsoftware-Server wird benötigt.
Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").
Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.