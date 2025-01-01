AdvoTools GmbH

Rechnungsschreibungslösung, die den Zeitaufwand reduziert und Basis für ein faires Gewinnverteilungssystem ist.

PerfectBilling deckt einfache Themen ab, wie die mehrsprachige Rechnungsstellung, das Bewerten von Leistungen zum Abrechnungszeitpunkt, die Zusammenfassung von Leistungen in einer Rechnung sowie die Verteilung von Akquise- und Bearbeitungsumsätzen. Ebenso ist die Rückabwicklung aller relevanten Bereiche, wie Zeiten und Offene Posten-Buchungen bei einer Rechnungskorrektur möglich.