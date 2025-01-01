Highlights

  • Zeiterfassung
  • Einfache Bedienbarkeit und Abbildung komplexer Erfordernisse
  • Budgetüberwachung
  • Mehrsprachigkeit

Weitere Funktionen
  • Erfassung von Leistungsphasen und ActivityCode
  • Massenbearbeitung von erfassten Leistungen
  • Plattformunabhängige, mobile Zeiterfassung
  • Mehrsprachige Leistungserfassung

Schnittstellen

Schnittstelle
  • Unidirektionale Schnittstelle für Adress- und Aktenstammdaten
  • Bidirektionale Schnittstelle für die Aufwandserfassung

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Preis

Ab 200,00 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

