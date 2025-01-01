Highlights
- Zeiterfassung
- Einfache Bedienbarkeit und Abbildung komplexer Erfordernisse
- Budgetüberwachung
- Mehrsprachigkeit
Weitere Funktionen
- Erfassung von Leistungsphasen und ActivityCode
- Massenbearbeitung von erfassten Leistungen
- Plattformunabhängige, mobile Zeiterfassung
- Mehrsprachige Leistungserfassung
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
Schnittstelle
- Unidirektionale Schnittstelle für Adress- und Aktenstammdaten
- Bidirektionale Schnittstelle für die Aufwandserfassung
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 200,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.