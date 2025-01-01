Highlights
- Juristisch vortrainierte semantische Suche
- Sprachmodelle (LLM)
- Halluzinationssicher
- Datenschutz- und berufsrechtlich unbedenklich
- Hohe Zeitersparnis
Weitere Funktionen
- Integration eigener Daten möglich
- Eigene Anonymisierungssoftware
- Datenbank mit über 500.000 Beratungsfällen
- Datenbank mit über 300.000 Entscheidungen
- Schnittstelle zu DATEV Anwalt
- Umfangreiche Prompt-Bibliothek
- Prompt-Manager für eigene Use-Case
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
Bidirektionale "AI-Schnittstelle"
Allgemein
Über die Schnittstelle zu DATEV Anwalt können Schriftsätze, Anschreiben, Mails oder rechtlich relevante Texte anonymisiert zur Partnerlösung geschickt werden, um dort mit Hilfe leistungsfähiger Sprachmodelle (LLM) effektiv verarbeitet zu werden.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Dokumente der Akte in Prime Legal AI hochladen.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 100,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.