QNC GmbH

Prime Legal AI ist ein KI-Tool, das juristische Use Cases mit semantischer Suche und Sprachmodellen (LLM) automatisieren kann.

Über die Schnittstelle zu DATEV Anwalt können Akteninhalte anonymisiert zu Prime Legal AI geschickt und weiterverarbeitet werden, z.B. um Entwürfe für Klage und Klageerwiderung zu erstellen, Verträge und Abrechnungen zu prüfen, komplexe Akten zusammenzufassen und zu ordnen oder um die Mandantenkommunikation zu unterstützen.