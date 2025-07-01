Highlights
- Mit einem Klick ein Telefongespräch starten, annehmen, beenden
- Name, Firma und weitere Daten über Anrufende vor Gesprächsbeginnn sehen
- Alle Telefongespräche in einem Journal im Überblick
- Abrechnungen einfach auf Basis des Journals erstellen
- Software direkt in der Kanzlei installieren oder über asp-Lösung nutzen
Weitere Funktionen
- Direkt aus dem DATEV Arbeitsplatz telefonieren
- Identifikation des Anrufers: Anzeige wesentlicher Informationen im Anruffenster
- Workflows direkt im DATEV Arbeitsplatz anstoßen
- Automatische Datenübergabe an den DATEV Arbeitsplatz
- Alle Anrufe werden im Journal gelistet
- Integration von Kontakt-Datenbanken
- Groupware-Integration
- Verwaltung von Anrufprofilen mit Kalenderintegration
- Smartphone-Integration mit ProCall Mobile
- Desktop Sharing mit Kolleginnen und Kollegen intern
Schnittstellen
DATEV Telefonie-Schnittstelle
Allgemein
Mit der DATEV Telefonie-Schnittstelle können Anrufdaten zwischen Telefonie-Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern und DATEV Telefonie Basis ausgetauscht werden.
Prozess der Telefonie-Schnittstelle als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum umgesetzten Funktionsumfang der Schnittstelle.
Kompatibilität mit DATEV Telefonie Basis:
Um das Produkt mit DATEV Telefonie Basis zu verwenden, sind folgende Voraussetzungen notwendig:
- Einsatz des estos MetaDirectory
- Einsatz der aktuellsten Programmversion von ProCall Enterprise (empfohlen)
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt mit Unterstützung eines Fachhandelspartners. Zur Vermittlung durch den Partner kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").
Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 6,60 Euro pro User/Monat (Vorteilspaket aus ProCall 8 und MetaDirectory 6).
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.