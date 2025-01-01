EK/servicegroup eG

Zentralregulierte Rechnungen aus dem Online-Archiv für Mitglieder der EK/servicegroup eG in die Buchführung übernehmen.

Die archivierten zentralregulierten Belege (Lieferantenrechnungen, Zahlungsausgleichsdatei) für Mitglieder der EK/servicegroup eG können automatisiert über DATEV Unternehmen online weiter an das DATEV-Rechnungswesen übergeben werden. Der Datentransfer beinhaltet ein originalgetreues Belegbild sowie die notwendigen Rechnungsinformationen für die Finanzbuchführung.