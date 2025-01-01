Highlights
- Tagesaktuelle Übertragung der Belege nach DATEV Unternehmen online
- Rechnungspositionen mit Artikeltexten, Preisen und Mengen
- SEPA-Datei zur automatischen Buchung der Sammelrechnungen
- Vermeidung von Medienbrüchen und Übertragungsfehlern
Weitere Funktionen
- Kontofunktionen und Valutavorschau
- Abruf von Abrechnungen und Belegen
- Einsicht in die Umsätze
- Stammdatenverzeichnisse und Änderungen
- Einreichung von Korrekturen und Reklamationen
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
Schnittstelle
Informationen und Nutzungsvoraussetzungen bei DATEV in den Dokumenten: 1035305, 1035956, 1035292.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Nur für Mitglieder der EK/servicegroup eG.
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.