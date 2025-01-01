Highlights

  • Tagesaktuelle Übertragung der Belege nach DATEV Unternehmen online
  • Rechnungspositionen mit Artikeltexten, Preisen und Mengen
  • SEPA-Datei zur automatischen Buchung der Sammelrechnungen
  • Vermeidung von Medienbrüchen und Übertragungsfehlern

Weitere Funktionen
  • Kontofunktionen und Valutavorschau
  • Abruf von Abrechnungen und Belegen
  • Einsicht in die Umsätze
  • Stammdatenverzeichnisse und Änderungen
  • Einreichung von Korrekturen und Reklamationen

Schnittstellen

Schnittstelle

Informationen und Nutzungsvoraussetzungen bei DATEV in den Dokumenten: 103530510359561035292.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Nur für Mitglieder der EK/servicegroup eG.

Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.