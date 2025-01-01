Highlights
- Einnahmebuchungen und Sammelgebühreneinzug
- Korrekturbuchungen und Stornierungen durch Kassenverantwortliche
- Gesamtabschlüsse über mehrere Kassen hinweg
- Einheitliche Benutzeroberfläche und einfache Administration
- Schnelle und einfache Artikelverwaltung
Weitere Funktionen
- Integrierte Gebührenkassen und Vorgangswesen
- Formularintegration für Excel und Word
- Inkl. TSE
- GoBD- und GemKVO-konform
- Ausführliche Auswertungen und Berichte
- Elektronische Freigabe nach Vier-Augen-Prinzip bei Korrekturen
- Mandatenfähig
- Haushaltsrechtliche Splittung von Gebühren prozentual und direkt möglich
- Vorbelegte Tätigkeitsnachweise
- Einsatzplanung
Schnittstellen
ASCII-Format
Allgemein
Mit der Datei-Schnittstelle, ASCII-Format, können IBL-Bewegungssätze aus der Partnerlösung exportiert und in DATEV Rechnungswesen kommunal importiert werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
