Arbeiten mit DATEV Eigenorganisation compact
- Arbeitsplatz und Rechnungserstellung
- Dokumente erstellen und verwalten
- Praktische Tipps und Empfehlungen
Wir machen Sie fit für den Umgang mit DATEV Eigenorganisation compact! Ein Online-Lernpfad mit 19 aufeinander aufbauenden Lernabschnitten führt Sie durch das Training online. Durch ein multimediales Zusammenspiel aus Videos, interaktiven Übungen und vielen praktischen Beispielen lernen Neuanwender die Grundlagen und Möglichkeiten zur Kanzleiorganisation mit DATEV Eigenorganisation compact kennen und anzuwenden.
Um das Gelernte in der Praxis umsetzen können, muss die Ersteinrichtung des Programms in der Kanzlei abgeschlossen sein.
- DATEV Arbeitsplatz und Zentrale Stammdaten
- Übersichten und Schnellinfos im DATEV Arbeitsplatz
- Beispiele für den Aufruf der DATEV-Anwendungen
- Zentraler Mandantenstammdaten bearbeiten
- Mandanten anlegen
- Elektronischer Notizzettel und Aufgabenübersicht
- Elektronischer Terminkalender
- Auswertungen erstellen
- Rechnungsschreibung
- (Periodische) Rechnungen erstellen
- Gegenstandswerte übernehmen
- Verschiedene Abrechnungsformen kennenlernen
- Programmverbindung zur Kanzleibuchführung
- Wichtige Mandantenstammdaten für die Rechnungsschreibung
- Dokumentenablage und Vorlagenverwaltung
- Dokumente erstellen, ablegen und verwalten
- Vorlagen erstellen und bearbeiten
- Musterbriefkopf für Mandantenbriefe einrichten
- Dokumentenablage anpassen
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Eigenorganisation classic
- Für Auszubildende und Berufseinsteigende besonders geeignet
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Christian Wielgoß
Steuerfachangestellter
Verfügbarkeit des Training online
Das Training online steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte der Kurs zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieser bereitgestellt wird.
Wo finden Sie das Training online?
Ihren gebuchten Kurs finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Was ist ein Training online?
Ein Training online ist ein interaktiver Selbstlernkurs, mit dem Sie Ihr Thema selbstgesteuert erarbeiten. Ein Lernpfad führt Sie durch mehrere Lernabschnitte und gibt Ihnen Orientierung über Ihre aktuelle Lernposition und Ihren individuellen Bearbeitungsfortschritt. Die Lernabschnitte enthalten einen vielseitigen Lernmedien-Mix aus Videos, Übungseinheiten und Tests. Nach Bestehen des Abschlusstest erhalten Sie Ihren persönlichen DATEV-Wissensnachweis.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Training online auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung ist nicht notwendig.
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Überprüfen Sie Ihren Lernerfolg mit einem Online-Abschlusstest: Dieser Test steht Ihnen am Ende des Kurses zur Verfügung und beinhaltet insgesamt 20 Multiple-Choice- oder Zuordnungsfragen. Wenn Sie 80% der Maximalpunktzahl erreicht haben, erhalten Sie einen DATEV Wissensnachweis zur Bestätigung Ihres erworbenen Wissens.