Ausgangspunkt der integrierten Wirtschaftsberatung ist das Programm DATEV Basis Wirtschaftsberatung. In diesem Programm werden alle Daten eines Mandanten zentral gespeichert und programmübergreifende Funktionen bereitgestellt. Jedes der integrierten Wirtschaftsberatungsprogramme greift auf diese Daten zu. Die Mandantenverwaltung der Wirtschaftsberatung kann direkt mit dem Stammdatendienst abgeglichen werden.