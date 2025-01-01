Basis Wirtschaftsberatung
- Zugriff aller Wirtschaftsberatungsprogramme auf einheitliche Mandanten-Stammdaten
- Schlagwortorientierter Programmeinstieg (bei Installation der entsprechenden DATEV Programme)
Inhalte
Beschreibung
Ausgangspunkt der integrierten Wirtschaftsberatung ist das Programm DATEV Basis Wirtschaftsberatung. In diesem Programm werden alle Daten eines Mandanten zentral gespeichert und programmübergreifende Funktionen bereitgestellt. Jedes der integrierten Wirtschaftsberatungsprogramme greift auf diese Daten zu. Die Mandantenverwaltung der Wirtschaftsberatung kann direkt mit dem Stammdatendienst abgeglichen werden.
Leistungen
-
Datenbereitstellung für Wirtschaftsberatungsprogramme durch die Module Zuordnungstabellenverwaltung, Kontenverwaltung und Analyse Basis
-
Stete Aktualität durch Abgleich mit dem Stammdatendienst bzw. mit der Mandantenverwaltung in Eigenorganisation compact/classic/comfort
-
Einschluss des Programms Bilanzanalyse zur Analyse von Jahresabschlussdaten
-
Schlagwortorientierter Programmeinstieg mit detaillierten Informationen zu jedem Beratungsanlass
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.