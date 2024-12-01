Bau Tarifverträge + Arbeitsrecht 2024/2025

Nach Abschluss der Tarifverhandlungen im Baugewerbe erscheint das Fachbuch in der inzwischen 16. Auflage neu. Damit erhalten Sie die wichtigsten Tarifverträge des Bauhauptgewerbes mit Kommentierungen „aus der Praxis für die Praxis".

Das Fachbuch bietet in gewohnter Form die aktuellen Rahmentarifverträge des Baugewerbes, die aktuellen Zahlen bei Dritthaftung im Zusammenhang mit Entgeltfortzahlung sowie Hinweise zur Kalkulation der Lohnkosten. Alle wichtigen Fragen zum „Bau-Arbeitsrecht" werden aktuell und praxisnah kommentiert.

Die Auflage 2024 beinhaltet folgende Neuregelungen: