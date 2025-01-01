Über DATEV können Sie Wirtschaftsauskünfte der Auskunftei CRIF über das b.ONE-Webportal selbst abrufen. Dafür müssen Sie einmalig über DATEV einen Zugang für das CRIF b.ONE-Webportal bestellen.

Die CRIF Vollauskunft umfasst Wirtschafts- und Bonitätsinformationen zu mehr als 4 Millionen deutschen Firmen.

Folgende Einsatz-Szenarien für Unternehmens- oder Bonitätsinformationen sind denkbar: