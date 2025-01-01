Bonitätsauskünfte von CRIF- Selbstabrufe
- Selbstabruf über b.ONE-Webportal
- Bonität von Kunden und Lieferanten besser einschätzen
- Ausfallrisiken erkennen
- Negativmerkmale auf einen Blick
- Schutz vor Forderungsverlusten
Beschreibung
Über DATEV können Sie Wirtschaftsauskünfte der Auskunftei CRIF über das b.ONE-Webportal selbst abrufen. Dafür müssen Sie einmalig über DATEV einen Zugang für das CRIF b.ONE-Webportal bestellen.
Die CRIF Vollauskunft umfasst Wirtschafts- und Bonitätsinformationen zu mehr als 4 Millionen deutschen Firmen.
Folgende Einsatz-Szenarien für Unternehmens- oder Bonitätsinformationen sind denkbar:
- Übernahme eines neuen Mandats
- Einschätzung neuer Geschäftsbeziehungen des Mandanten
- Überprüfung laufender Vertragsverhältnisse
- Kreditentscheidungen in allen Risikobereichen
- Monitoring von Kunden und Lieferanten
Das b.ONE-Portal bietet Ihnen vielfältige Funktionen und Möglichkeiten Ihre Auskünfte zu verwalten und Veränderungen über längere Zeiträume zu überwachen.
Hier können Sie sich einen ersten Eindruck vom b.ONE-Portal verschaffen:
Inhalt
CRIF Vollauskunft
Die Vollauskunft bietet im Vergleich zur Kurzauskunft u. a. noch folgende Inhalte:
- Firmenhistorie
- Beteiligungen
- Ausfallwahrscheinlichkeit des Unternehmens
- Bilanzgrade
- Bilanzkennziffern
- Einzelbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (wenn vorhanden)
Wichtige Bilanzkennzahlen zur Analyse sind die Eigenkapitalquote, die Gesamtkapitalrendite und eine Liquiditätskennzahl. Diese Informationen werden mithilfe von Grafiken übersichtlich und verständlich aufbereitet.
Einsatzbereich
- Kreditentscheidungen im höheren Risikobereich
- Festlegung fundierter Kreditlimits für bestehende und neue Kunden
- Monitoring von Kunden und Lieferanten
- Prüfung einer erweiterten Zusammenarbeit
CRIF Kurzinformation - BoniCheck Kompakt
BoniCheck Kompakt bietet Basisinformationen zum angefragten Unternehmen, beispielsweise zu Negativmerkmalen und einen Überblick über dessen Finanzlage und Geschäftszahlen.
Einsatzbereich
- Schnelle Bonitätsprüfung, z.B. Vorabprüfung bei Vertriebsprojekten
- Kreditentscheidungen bei mittlerem Geschäftsrisiko
- Informationen über Zahlungserfahrungen
- Systemische Bonitätsprüfungen (z.B. Online-Shops oder Automation von Geschäftsprozessen)
CRIF Privatauskunft - Concheck
Die CRIF Privatauskunft (ConCheck) bietet Informationen zu Privatpersonen. Sie dient als Entscheidungshilfe, um Zahlungs- und Liefermodalitäten festzulegen. Rot, gelb oder grün – die ConCheck Ampel und der Scorewert geben Ihnen Auskunft über das Zahlungsausfallrisiko von Privatpersonen. CRIF liefert u. a. Informationen zu vorliegenden harten, mittleren und/oder weichen Negativmerkmalen zur angefragten Person. Standardmäßig überprüft CRIF auch die Adressdaten anhand der CRIF Datenbank, gleicht die eingegebene Adresse ab, korrigiert und ergänzt sie gegebenenfalls.
Bitte beachten: Die Person, über die Sie eine Auskunft beziehen, muss vorab informiert werden!
Einsatzbereich
- Informationen über die Bonität Ihrer Kunden
- Negativmerkmale von Privatpersonen auf einen Blick
Muster: Privatauskunft ConCheck positiv
Muster: Privatauskunft ConCheck negativ
Weitere Informationen:
Der Abruf erfolgt über das CRIF b.ONE-Webportal.
Voraussetzung: Einmalige Bestellung der Zugangsdaten über DATEV eG und anschließende Verwendung der von CRIF an Sie per Mail versendeten Zugangsdaten. Dieser Vorgang kann 2-3 Werktage dauern