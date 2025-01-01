Bonitätsauskünfte von SCHUFA und D&B - Auftrag über Recherchedienst
- Bonitätsinformationen deutschlandweit von SCHUFA
- Bonitätsauskünfte weltweit von D&B
- Einschätzung neuer Geschäftsbeziehungen
- Überprüfung laufender Vertragsverhältnisse
Beschreibung
SCHUFA ist eine führende Auskunftei in Deutschland, welche unter anderem Wirtschafts- und Bonitätsauskünfte anbietet.
Über den DATEV Recherchedienst sind Auskünfte zu Unternehmen mit Sitz in Deutschland verfügbar.
Folgende Datenquellen werden dabei zur Informationsrecherche von SCHUFA genutzt:
Exklusive SCHUFA-Quellen:
-
Verbindung von Unternehmensdaten mit der SCHUFA-Personendatenbank
-
Laufende Aktualisierung von Verflechtungsinformationen (Unternehmensnetzwerke und Funktionsträgerverflechtungen)
-
Inkassoinformationen und Zahlungserfahrungen
Öffentliche Register:
-
Tagesaktuelle Verarbeitung von Registerbekanntmachungen und Insolvenzmeldungen
-
Permanente Überwachung von Veränderungen (z.B. Gesellschafterlisten, Jahresabschlüsse, etc.)
-
Schuldnerverzeichnisse
-
Systematische Pflege von Unternehmenschronologie
Lieferantennetzwerk:
-
Umfangreiches Netzwerk von Spezialdatenanbietern
-
Impressuminformationen
-
Verzeichnisdaten
Die Dun & Bradstreet Deutschland GmbH - ehemals bisnode - bietet Informationen zu mehr als 4,5 Mio. deutschen Firmen und rund 160 Mio. Unternehmen weltweit. Sie zählt zu den größten Anbietern von Business-Informationen in Europa und verfügt über Standorte auf der ganzen Welt.
Die Auskünfte für internationale Unternehmen von Dun & Bradstreet (und Coface) erhalten Sie ausschließlich über den Recherchedienst. Sie sparen sich Mitgliedsbeiträge für eigene Anschlüsse und laufende Gebühren für die Nutzung.
Bei Auslandsinformationen, insbesondere außerhalb Europas, können die Informationen auf Grund von lokalen Gegebenheiten anders gegliedert sein, bzw. sich vom Umfang unterscheiden.
Inhalt
Inhaltsbeschreibung der SCHUFA-Wirtschaftsauskünfte:
- Stamm- und Kommunikationsdaten
- Bonitätsinformationen
- Tätigkeit und Geschäftsgegenstand
- Geschäftszahlen (Umsatz und Mitarbeiter)
- Bankverbindungen
- Bilanzen, GuV und Finanzkennzahlen
- Verträge
- Registerbekanntmachungen
- Detaillierte Inkasso- und Insolvenzinformationen
- Unternehmenschronologie
Inhaltsbeschreibung der Bonitätsauskünfte von D&B
- Bonitätsinformationen
Bonitätsindex, Zahlungsweise, Krediturteil, Höchstkredit je Auftrag
- Strukturinformationen
Rechtsform, Gründungsdatum, Registerinformation, Gesellschaftsorgane und Beteiligungen, Unternehmensgegenstand
- Finanzinformationen
Kapital, Jahresumsatz, Immobilien, Aktiv-/Passivposten
- Sonstige Informationen
Unternehmensentwicklung mit Auftragslage, Mitarbeiter, Bankverbindung, Anmerkungen zu Beteiligungen, Historie