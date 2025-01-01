Bonitätsauskünfte von SCHUFA und D&B - Auftrag über Recherchedienst

Die Dun & Bradstreet Deutschland GmbH - ehemals bisnode - bietet Informationen zu mehr als 4,5 Mio. deutschen Firmen und rund 160 Mio. Unternehmen weltweit. Sie zählt zu den größten Anbietern von Business-Informationen in Europa und verfügt über Standorte auf der ganzen Welt.

Die Auskünfte für internationale Unternehmen von Dun & Bradstreet (und Coface) erhalten Sie ausschließlich über den Recherchedienst. Sie sparen sich Mitgliedsbeiträge für eigene Anschlüsse und laufende Gebühren für die Nutzung.

Bei Auslandsinformationen, insbesondere außerhalb Europas, können die Informationen auf Grund von lokalen Gegebenheiten anders gegliedert sein, bzw. sich vom Umfang unterscheiden.