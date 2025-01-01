Branchenlösungen im Rechnungswesen für Kanzleien: Beratung online - Kurzberatung
- Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
- Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
- Komfortable Termin- und Themenauswahl im Online-Kalender
Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online. Im nächsten Schritt können Sie wählen, zu welchem Einzelthema Sie eine Beratung wünschen.
Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung zum Thema Branchenlösungen? Wir beraten Sie online_._
In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zur Seite. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin wie auch Ihre gewünschten Beratungsthemen können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.
Bau: Anzahlungsassistent für erhaltene Anzahlungen einrichten
Bau: DATEV Unternehmen online: Prozess in der Baubranche
Bau: Unterstützung bei der Implementierung des Branchenpakets Bau und Betreuung beim Echtstart
Bau: Kostenrechnung – Zuschlagskalkulation für Bau- und Handwerkbetriebe
Beratung Jahresabschluss inkl. BMEL Jahresabschluss
Beratung unterjähriges Rechnungswesen inkl. Naturalbuchführung
Hotels und Gaststätten: Einrichtung einer neuen Kostenrechnung mit DATEV Mustervorlage
KFZ: Kostenrechnung SKR51 – Aktualisierung der bestehenden Kostenrechnung nach neuester DATEV Mustervorlage
KFZ: Kostenrechnung SKR51 – Bereich VW: Einrichtung ECS (Economy Service) in eine bestehende Kostenrechnung
KFZ: Kostenrechnung SKR51 – Bereich VW: Unterstützung bei der Auswertbarkeit des „FIBU-Monitors“ bei Teilnahme am Ertragstransparenz-Bonus
KFZ: Kostenrechnung SKR51 – Einrichtung Kostenrechnung mit Antriebsart (12stellige Kostenstellen) zum WJ-Beginn
KFZ: Kostenrechnung SKR51 – Erweiterung einer bestehenden SKR51-Kostenrechnung um zusätzliche Marken und/oder Standorte
Branchen KFZ: Einrichtungsservice SKR51 für Newcomer – Echtstartbegleitung bei der Implementierung DATEV SKR51 in der Tagespraxis
Branchen KFZ: Individuelle Branchen-Kurzberatung SKR51 - nach Ihrem Bedarf und Ihrer Anforderung im Bereich des betrieblichen Rechnungswesens
Soziale Einrichtungen: Anpassung Ihrer bestehenden Kostenrechnung
Soziale Einrichtungen: Einrichtung einer neuen Kostenrechnung mit DATEV Mustervorlage
Vereine, Stiftungen und gGmbHs – Programmtechnische Umstellung auf SKR42 – mit Einsatz Kostenrechnung classic
Vereine, Stiftungen und gGmbHs – Programmtechnische Umstellung auf SKR42 – ohne Einsatz Kostenrechnung classic
Wohnungsunternehmen: Unterstützung beim Wechsel auf das neue Branchenpaket
Wohnungsunternehmen: Unterstützung bei der Einrichtung des neuen Branchenpakets für Wohnungsunternehmen
