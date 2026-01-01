Das Branchenpaket für Schulen in freier Trägerschaft deckt durch den speziellen Kontenrahmen sämtliche schulspezifischen Belange der Finanzbuchführung ab. Z. B. werden Konten für öffentliche Zuschüsse, Schulgeld, Lehrmittel oder Seminare angeboten.

Als Kontroll- und Führungsinstrument stehen Ihnen auf die Branche abgestimmte betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) zur Verfügung. Beispielsweise wird das Betriebsergebnis mit den schulspezifischen Bezeichnungen dargestellt und ist somit leicht nachvollziehbar. Der Controllingreport zeigt Ihnen die wirtschaftliche Entwicklung der Schule anhand ausgesuchter Kennzahlen, Trends, Schwellenwerte und Grafiken.

Das betriebswirtschaftliche Branchenpaket kann mit allen DATEV Kanzlei-Rechnungswesen-Programmen sowie DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen genutzt werden.