Branchenpaket Schulen in freier Trägerschaft
- Erweiterter Kontenrahmen für die Finanzbuchführung von Schulen in freier Trägerschaft
Hinweis: Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen voraus oder von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen. Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080245.
Inhalte
Beschreibung
Das Branchenpaket für Schulen in freier Trägerschaft deckt durch den speziellen Kontenrahmen sämtliche schulspezifischen Belange der Finanzbuchführung ab. Z. B. werden Konten für öffentliche Zuschüsse, Schulgeld, Lehrmittel oder Seminare angeboten.
Als Kontroll- und Führungsinstrument stehen Ihnen auf die Branche abgestimmte betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) zur Verfügung. Beispielsweise wird das Betriebsergebnis mit den schulspezifischen Bezeichnungen dargestellt und ist somit leicht nachvollziehbar. Der Controllingreport zeigt Ihnen die wirtschaftliche Entwicklung der Schule anhand ausgesuchter Kennzahlen, Trends, Schwellenwerte und Grafiken.
Das betriebswirtschaftliche Branchenpaket kann mit allen DATEV Kanzlei-Rechnungswesen-Programmen sowie DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen genutzt werden.
Leistungen
-
Individueller Kontenrahmen auf Basis des SKR 03 (erweitert auf sechs Stellen)
-
Betriebswirtschaftliche Auswertungen, z. B. individuelle BWA zur Ergebnisrechnung
-
Controllingreport
-
Übernahme von Personenkontenstämmen und Sollstellungen aus der Schulverwaltungs-Software in das Rechnungswesen.
Preise
Branchenpaket Schulen in freier Trägerschaft
