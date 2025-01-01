Buchführung für Land- und Forstwirtschaft in DATEV mit dem Kontenrahmen SKR14
- Grundlagen der Land- und Forstwirtschaft in DATEV – ohne Jahresabschlusstätigkeiten
- Besonderheiten des Kontenplans SKR 14 (Textschlüsselerfassung)
- Abbildung der Naturalbuchhaltung
- Branchenspezifische Auswertungen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
Für land- und forstwirtschaftliche Buchführungen (mit und ohne Mengen) stellt DATEV das Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft auf Basis des SKR14 zur Verfügung. Der Kontenrahmen basiert auf dem Abschlussgliederungsprinzip, dieser ist an den SKR 04 angelehnt und berücksichtig die Belange und Besonderheiten einer land- und forstwirtschaftlichen Buchführung.
Um für Land- und Forstwirte effizient zu buchen, lernen Sie diese Besonderheiten im Rahmen des Seminars kennen. Vermittelt werden die theoretischen Grundlagen sowie der praxisbezogenen Einstieg in das Programm
Themen
1. Theoretischen Grundlagen des Branchenpakets Land- und Forstwirtschaft
2. Besonderheiten des SKR14
-
Kontenplan
-
Textschlüssel
-
Leichter erfassen durch Textschlüssel
-
Buchungen mit Textschlüssel erfassen
3. Naturalbuchführung
-
Naturalbuchführung einstellen
-
Mengenangaben erfassen
-
Naturalvorgänge buchen
-
Naturalvorgänge auswerten
4. Fibu-Monatsabschluss inkl. Auswertungen für den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb
-
Anlagenbuchführung erfassen
-
Umsatzsteuervoranmeldung übermitteln
-
Auswertungen
5. Buchführung mit digitalen Belegen
-
digitale Belege buchen
-
Erfassungsmöglichkeiten in DATEV Unternehmen online
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Anwenderinnen und Anwender
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- Anwenderinnen und Anwender in Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse im DATEV Rechnungswesen
Software
Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Bianca Haupt
Mitarbeiterin der DATEV eG
Laura Hülsmann
Mitarbeiterin der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.