Art.-Nr. 77443 | Online-Seminar mit Übung

Buchführung für Land- und Forstwirtschaft in DATEV mit dem Kontenrahmen SKR14

Sie lernen die Grundlagen und Besonderheiten der Buchführung mit dem Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft kennen.
  • Grundlagen der Land- und Forstwirtschaft in DATEV – ohne Jahresabschlusstätigkeiten
  • Besonderheiten des Kontenplans SKR 14 (Textschlüsselerfassung)
  • Abbildung der Naturalbuchhaltung
  • Branchenspezifische Auswertungen
Einmalig
133,00 €
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen
Für land- und forstwirtschaftliche Buchführungen (mit und ohne Mengen) stellt DATEV das Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft auf Basis des SKR14 zur Verfügung. Der Kontenrahmen basiert auf dem Abschlussgliederungsprinzip, dieser ist an den SKR 04 angelehnt und berücksichtig die Belange und Besonderheiten einer land- und forstwirtschaftlichen Buchführung.

Um für Land- und Forstwirte effizient zu buchen, lernen Sie diese Besonderheiten im Rahmen des Seminars kennen. Vermittelt werden die theoretischen Grundlagen sowie der praxisbezogenen Einstieg in das Programm

Themen

1. Theoretischen Grundlagen des Branchenpakets Land- und Forstwirtschaft

2. Besonderheiten des SKR14

  • Kontenplan

  • Textschlüssel

  • Leichter erfassen durch Textschlüssel

  • Buchungen mit Textschlüssel erfassen

3. Naturalbuchführung

  • Naturalbuchführung einstellen

  • Mengenangaben erfassen

  • Naturalvorgänge buchen

  • Naturalvorgänge auswerten

4. Fibu-Monatsabschluss inkl. Auswertungen für den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb

  • Anlagenbuchführung erfassen

  • Umsatzsteuervoranmeldung übermitteln

  • Auswertungen

5. Buchführung mit digitalen Belegen

  • digitale Belege buchen

  • Erfassungsmöglichkeiten in DATEV Unternehmen online

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Anwenderinnen und Anwender
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
  • Anwenderinnen und Anwender in Unternehmen

Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse im DATEV Rechnungswesen

Software
Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Bianca Haupt

Mitarbeiterin der DATEV eG

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Laura Hülsmann

Mitarbeiterin der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mi, 17.12.25 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 22.01.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 19.02.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 15.04.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 12.05.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 16.06.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 14.07.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 26.08.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 15.09.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 22.10.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 17.11.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 17.12.26 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

