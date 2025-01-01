Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Für land- und forstwirtschaftliche Buchführungen (mit und ohne Mengen) stellt DATEV das Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft auf Basis des SKR14 zur Verfügung. Der Kontenrahmen basiert auf dem Abschlussgliederungsprinzip, dieser ist an den SKR 04 angelehnt und berücksichtig die Belange und Besonderheiten einer land- und forstwirtschaftlichen Buchführung.

Um für Land- und Forstwirte effizient zu buchen, lernen Sie diese Besonderheiten im Rahmen des Seminars kennen. Vermittelt werden die theoretischen Grundlagen sowie der praxisbezogenen Einstieg in das Programm