Das neue Stiftungsrecht
- Zunehmende Bedeutung des Stiftungsrechts
- Alle Neuregelungen auf einen Blick
Erscheinungstermin: März 2022
Beschreibung
Das materielle Stiftungsrecht verabschiedet sich vom Föderalismus. Auf dem Weg zu Rechtsklarheit und Justiziabilität erreicht die Reform Meilensteine. Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten werden zugänglicher. Die Einarbeitung und der Vergleich von Alt und Neu sind jedoch mühsam. Verweisungsketten und lückenhafte Regelungen des Status quo erschweren die Gegenüberstellung.
Dieses Buch schafft Zeitgewinn. Ein Blick genügt, um Aufschluss über die jeweils korrespondierende Norm zu erhalten: sowohl beim Abgleich von Alt nach Neu als auch von Neu nach Alt.
-
Alle Neuregelungen, synoptisch bisherigem Recht gegenübergestellt
-
Vergleichsstellen direkt im Blick und leicht zu finden
-
Verknüpft mit den Gesetzesbegründungen von Regierung und Rechtsausschuss.
Pflichtlektüre und Arbeitshilfe für alle, die sich mit dem neuen Stiftungsrecht befassen: Systematische Nummerierung und Querverweise erleichtern Ihre Navigation im neuen Recht.
Kurzinfo
Autor
Dr. Erich Theodor Barzen
Rechtsanwalt, LL.M., MBA
leitete sieben Jahre eine der großen kirchlichen Stiftungen. Mehr als 1.000 gemeindliche Stiftungen führte er zu der landesweiten "Evangelisch-Lutherischen Pfründestiftung in Bayern" zusammen. Heute berät er für die Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft im Stiftungs-, Gesellschafts- und Gemeinnützigkeitsrecht
Details & Preise
Das neue Stiftungsrecht
Erscheinungstermin: März 2022