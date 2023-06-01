Art.-Nr. 12635 | Kompaktwissen

Am 01.07.2023 tritt das neue Stiftungsrecht in Kraft: Gesetzliche Neuerungen, steuerliche und rechtliche Vor- und Nachteile
  • Einheitliche Regelungen hinsichtlich Errichtung, Namen, Stiftungszweck, Stifterwille und Vermögen, Kapitalerhalt
  • Rechtliche Vorgaben für Vermögensverwaltung und Satzungsänderungen
  • Rechten und Pflichten der Organmitglieder und Neuregelungen zur Beendigung von Stiftungen
  • Rechtssicherheit in Haftungsfragen

Erscheinungstermin: Juni 2023

Beschreibung

Am 01.07.2023 tritt das neue Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts in Kraft. Mit der Reform des Stiftungsrechts hat der Gesetzgeber zahlreiche Forderungen des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen und der Wissenschaft aufgegriffen.

Das bislang im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und in 16 Landesstiftungsgesetzen aufgeteilte zivile Stiftungsrecht wird nun bundeseinheitlich und abschließend im BGB geregelt. Die Neuerungen beinhalten vor allem einheitliche Regelungen hinsichtlich Errichtung, Namen, Stiftungszweck, Stifterwille und Vermögen, Kapitalerhalt und rechtlicher Vorgaben für die Vermögensverwaltung sowie zu Satzungsänderungen, Rechten und Pflichten der Organmitglieder und Neuregelungen zur Beendigung von Stiftungen. Es bietet somit mehr Rechtssicherheit in Haftungsfragen. Neu eingeführt wird außerdem ein bundeseinheitliches Stiftungsregister.

Das Kompaktwissen stellt die gesetzlichen Neuerungen detailliert dar und beschreibt die steuerlichen und rechtlichen Vor- und Nachteile. Zahlreiche Beraterhinweise unterstützen Sie bei der Stiftungsarbeit und Steuerberatung.

Erscheinungstermin 06/2023
Seitenzahl 95
Format pdf + epub
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis
Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autor

Portraitbild der referierenden Person Horst Ohlmann

Horst Ohlmann

Rechtsanwalt, Vorstandsvorsitzender der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG

Stiftungsrecht

