DATEV Angebotsassistent: Kanzleidienstleistungen beim Kunden positionieren
- Angebotsstrukturcheck: Dienstleistungen intern und extern synchron darstellen
- Dienstleistungen aktuell halten und Angebote erstellen
- Unterstützung bei Einrichtung und Anwendung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Der DATEV Angebotsassistent unterstützt im Zusammenspiel mit DATEV SmartExperts den digitalen Prozess, um Aufträge zu platzieren. Damit positionieren Sie Ihr Dienstleistungsportfolio gezielt bei Ihren Mandantinnen und Mandanten und richten es entsprechend auf Ihre Zielgruppe aus.
Wir gestalten mit Ihnen gemeinsam das Umfeld, um die DATEV-Lösung in Ihrer Kanzlei einzusetzen. Sie lernen, Angebote mit Hilfe der kanzleiindividuell hinterlegten Leistungsbereiche zu generieren und intern wie extern einheitlich darzustellen. Das gewährleistet eine durchgängige Struktur, vom Marketing bis hin zur Abrechnung und dem Controlling.
Themen
Mögliche Beratungsthemen
Leistungsbereiche ergänzen und löschen
Abrechnungsmethoden prüfen
Bezeichnungen der abgebildeten Dienstleistungen aktuell halten
Angewandte Gebührentexte mit den Angaben in der Außendarstellung synchronisieren
Aufwandspositionen anpassen
Definition zwischen Hauptleistungen und Zusatzleistungen prüfen – inklusive Rahmenbedingungen
Unterstützung bei der Betroffenheitsanalyse durch Auswertungen
Details
Teilnehmerkreis
Inhaberinnen und Inhaber
Partnerinnen und Partner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter