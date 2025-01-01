Art.-Nr. 71887 | Ganztagsberatung vor Ort

DATEV Angebotsassistent: Kanzleidienstleistungen beim Kunden positionieren

Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir das geeignete Umfeld für den Einsatz des DATEV-Angebotsassistenten in Ihrer Kanzlei.
  • Angebotsstrukturcheck: Dienstleistungen intern und extern synchron darstellen
  • Dienstleistungen aktuell halten und Angebote erstellen
  • Unterstützung bei Einrichtung und Anwendung
Preis- und Lieferinformationen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer Je nach Inhalt / gewünschten Umfang ca. 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Der DATEV Angebotsassistent unterstützt im Zusammenspiel mit DATEV SmartExperts den digitalen Prozess, um Aufträge zu platzieren. Damit positionieren Sie Ihr Dienstleistungsportfolio gezielt bei Ihren Mandantinnen und Mandanten und richten es entsprechend auf Ihre Zielgruppe aus.

Wir gestalten mit Ihnen gemeinsam das Umfeld, um die DATEV-Lösung in Ihrer Kanzlei einzusetzen. Sie lernen, Angebote mit Hilfe der kanzleiindividuell hinterlegten Leistungsbereiche zu generieren und intern wie extern einheitlich darzustellen. Das gewährleistet eine durchgängige Struktur, vom Marketing bis hin zur Abrechnung und dem Controlling.

Themen

Mögliche Beratungsthemen

  • Leistungsbereiche ergänzen und löschen

  • Abrechnungsmethoden prüfen

  • Bezeichnungen der abgebildeten Dienstleistungen aktuell halten

  • Angewandte Gebührentexte mit den Angaben in der Außendarstellung synchronisieren

  • Aufwandspositionen anpassen

  • Definition zwischen Hauptleistungen und Zusatzleistungen prüfen – inklusive Rahmenbedingungen

  • Unterstützung bei der Betroffenheitsanalyse durch Auswertungen

Details

Teilnehmerkreis

  • Inhaberinnen und Inhaber

  • Partnerinnen und Partner

  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Preise

