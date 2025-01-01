DATEV Anwalt classic Zwangsvollstreckung

In diesem Lernvideo informieren wir Sie, wie Sie diverse Forderungsansprüche im Schuldnerkonto umsetzen, beginnend bei wiederkehrenden Buchungen bis hin zu eigenständigen Zinsforderungen. Ihre Referentin Frau Nürnberger-Dietzsch vermittelt Ihnen, wie Sie bestmöglich eine übersichtliche Forderungsaufstellung erstellen.

Weiterhin erfahren Sie, wie Sie durch gezielte Informationseingabe Ihre Maßnahmenerstellung optimieren.

In DATEV Anwalt classic ersetzt seit Ende März 2016 eine neue Maßnahmenart „Gerichtsvollzieherauftrag" die bisherigen Maßnahmenarten Vollstreckungsaufträge zur gütlichen Erledigung, Vermögensauskunft, Sachpfändung, Vorpfändung, Verhaftung und weitere. Im Lernvideo online zeigen wir Ihnen, wie Sie die neue Maßnahmenart effektiv in Ihrer Kanzlei einsetzen können.