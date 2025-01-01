DATEV Anwalt classic Zwangsvollstreckung
- Buchen im Schuldnerkonto
- Erstellen von Maßnahmen
- Einstellungen zur Zwangsvollstreckung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Lernvideo informieren wir Sie, wie Sie diverse Forderungsansprüche im Schuldnerkonto umsetzen, beginnend bei wiederkehrenden Buchungen bis hin zu eigenständigen Zinsforderungen. Ihre Referentin Frau Nürnberger-Dietzsch vermittelt Ihnen, wie Sie bestmöglich eine übersichtliche Forderungsaufstellung erstellen.
Weiterhin erfahren Sie, wie Sie durch gezielte Informationseingabe Ihre Maßnahmenerstellung optimieren.
In DATEV Anwalt classic ersetzt seit Ende März 2016 eine neue Maßnahmenart „Gerichtsvollzieherauftrag" die bisherigen Maßnahmenarten Vollstreckungsaufträge zur gütlichen Erledigung, Vermögensauskunft, Sachpfändung, Vorpfändung, Verhaftung und weitere. Im Lernvideo online zeigen wir Ihnen, wie Sie die neue Maßnahmenart effektiv in Ihrer Kanzlei einsetzen können.
Themen
-
Einstellungen zum Schuldnerkonto sowie Vorbelegungen der Maßnahmen
-
Buchen verschiedener Beispiele im Schuldnerkonto
-
Erstellung diverser Zwangsvollstreckungs-Maßnahmen
-
Neue Maßnahmenart „Gerichtsvollzieherauftrag" in DATEV Anwalt classic – Anwendung des neuen Gerichtsvollzieherformulars (verbindlich seit 01.04.2016)
Details
Teilnehmerkreis
-
Anwender des Programms DATEV Anwalt classic
-
Rechtsanwälte und deren Mitarbeiter, die sich mit der Zwangsvollstreckung beschäftigen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Nicole Nürnberger-Dietzsch
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte, Referentin für Kanzleiorganisation und Kanzleiberatung Steuer- und Anwaltskanzlei Peters – Schoenlein – Peters
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.