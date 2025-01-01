DATEV-Barcamp
- Innovatives Veranstaltungsformat
- Teilnehmer bestimmen das Programm
- Offener Austausch
Inhalte
Beschreibung
Das DATEV-Barcamp ist ein innovatives, radikales und offenes Veranstaltungsformat mit einfachen Regeln. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erstellen dabei das Programm selbst. Seien Sie dabei.
Themen
-
Die Themen: bestimmen Sie
-
Teilnehmer werden selbst zum Experten oder Moderator
-
Mögliche Formate: Vortrag, Expertengespräch, Diskussion etc.
-
Sessions werden kurzfristig festgelegt
-
Die Agenda ist flexibel, Wechsel zwischen den Sessions ist jederzeit möglich
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
DATEV-Mitglieder, deren Mitarbeiter und Mandanten sowie DATEV-Partner
Dauer
Ganztägig
Referenten
Teilnehmer des DATEV-Barcamps
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.