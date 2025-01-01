Art.-Nr. 78170 | Veranstaltungen

DATEV-Barcamp

  • Innovatives Veranstaltungsformat
  • Teilnehmer bestimmen das Programm
  • Offener Austausch
Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

Das DATEV-Barcamp ist ein innovatives, radikales und offenes Veranstaltungsformat mit einfachen Regeln. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erstellen dabei das Programm selbst. Seien Sie dabei.

Themen

  • Die Themen: bestimmen Sie

  • Teilnehmer werden selbst zum Experten oder Moderator

  • Mögliche Formate: Vortrag, Expertengespräch, Diskussion etc.

  • Sessions werden kurzfristig festgelegt

  • Die Agenda ist flexibel, Wechsel zwischen den Sessions ist jederzeit möglich

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

DATEV-Mitglieder, deren Mitarbeiter und Mandanten sowie DATEV-Partner

Dauer

Ganztägig

Referenten

Teilnehmer des DATEV-Barcamps

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

Einmalig
0,00 €
