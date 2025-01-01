DATEV-Besteck-Set Pocket koziol

Das dreiteilige DATEV-grüne Besteckset koziol KLIKK POCKET ist der ideale Reisebegleiter. Messer, Gabel, Löffel werden einfach ineinandergesteckt und passen dank ihrer kompakten Größe in jede Jackentasche. Zum Öffnen einfach auf den Knopf drücken und alle Teile lösen sich ganz leicht voneinander. Die Besteckteile liegen gut in der Hand und sind extrem robust. Die DATEV-Wortmarke ist aufgedruckt.

Pflege: bis 60 °C spülmaschinengeeignet

Gut zu wissen:

oziol ORGANIC BIO-CIRCULAR ist ein thermoplastischer Kunststoff, der zu mindestens 50 % aus recycelten Sonnenblumen- und Rapsölen aus der Gastronomie hergestellt wird. Diese Öle werden in einem speziellen Recyclingverfahren in lebensmittelkonformen Kunststoff umgewandelt. Wichtig ist auch, dass die Gewinnung dieser Rohstoffe in keiner Konkurrenz zur Lebensmittelherstellung steht. Die zugesetzten Holzfasern werden aus Holzabfällen gewonnen, die bei der Forstpflege sowie der Papierherstellung anfallen. Dieses Holz stammt aus nachhaltigem, europäischem Anbau. Die natürlichen Rohstoffe erfahren so eine sinnvolle Weiterverwendung. koziol ORGANIC BIO-CIRCULAR ist frei von Weichmachern, BPA, Melamin oder Formaldehyd. Zur Verarbeitung wird der Kunststoff lediglich erwärmt, um ihn in Form zu pressen, keine weiteren Zusätze sind notwendig. Die Herstellung erfolgt in Deutschland.