DATEV-Drypack deuter 8 Liter

Der leichte Packsack in Petrol ist wasserdicht (10.000 mm Wassersäule), hat versiegelte Nähte und einen Rollverschluss mit Plastikschnalle. Die rechteckige Bodenform ermöglicht effizientes Packen. Produziert wurde der Artikel nach Fair Wear Foundation Standards. Das DATEV-Logo ist aufgedruckt.

Handling

Vor dem Schließen der Schnalle Verschluss mindestens dreimal einrollen, damit der Inhalt trocken bleibt. Achtung: Nicht für Situationen geeignet, in denen der Drypack unter Wasser getaucht wird!