Der Eiskratzer aus 100 % Recycling-Kunststoff wurde in Zusammenarbeit mit einer Lebenshilfe-Einrichtung in Deutschland gefertigt. Der graue Korpus besteht aus stabilem Kunststoff mit Eisbrechzähnen. Die schwarze Griffeinlage aus weichem Material ist besonders rutschfest. Die DATEV-Wortmarke ist in Weiß aufgedruckt.