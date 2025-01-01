DATEV-Fahrradsattelüberzug

Der DATEV-grüne Fahrradsattelüberzug mit Verpackung aus europäischer, gentechnikfreier Maisstärke (Mater-Bi^®^) ist wasserfest, leicht und wiederverwendbar. Sowohl der Fahrradsattelüberzug als auch die Verpackung sind zu 100 % biologisch abbaubar und kompostierbar. Der Gummi aus wurde aus nachhaltigem Bio-Kautschuk hergestellt. Der Sattelüberzug ist im DATEV-Design bedruckt.