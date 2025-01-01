Art.-Nr. 31725 | DATEV-Fanshop
DATEV-Fahrradsattelüberzug
- Bei Regen nicht mehr aufregen
1,09 €
Kurzinfo
Material biologisch abbaubare und kompostierbare Maisstärke (Mater-Bi®), Gummi aus Bio-Kautschuk
Maße 23,5 x 30 cm
Gewicht 15 g
Details
Beschreibung
Der DATEV-grüne Fahrradsattelüberzug mit Verpackung aus europäischer, gentechnikfreier Maisstärke (Mater-Bi^®^) ist wasserfest, leicht und wiederverwendbar. Sowohl der Fahrradsattelüberzug als auch die Verpackung sind zu 100 % biologisch abbaubar und kompostierbar. Der Gummi aus wurde aus nachhaltigem Bio-Kautschuk hergestellt. Der Sattelüberzug ist im DATEV-Design bedruckt.