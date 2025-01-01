DATEV-Faszienbälle 2er-Set

Die Faszienbälle aus natürlichem Kork dienen der gezielten Selbstmassage von Verspannungen. Sie sind schadstofffrei und vollständig recycelbar, natürlich selbstdesinfizierend und wasserabweisend. Die Korkbälle wurden nachhaltig in Europa produziert, sind mit der DATEV-Wortmarke graviert und in einem umweltfreundlichen Jute-Beutel verpackt. Eine Übungsanleitung ist im Lieferumfang enthalten.