DATEV-Gästehandtücher-Set Vossen

Die Gästehandtücher im 2er-Set aus gekämmter Baumwolle (Zwirnfrottee, 480 g/m²) sind 100 % hautfreundlich. Die Tücher wurden in Österreich nach Oeko-Tex® Standard gefertigt. Die DATEV-Wortmarke ist Ton in Ton im Relief eingewebt. Auf der Rückseite der Tücher finden sich eine Schlaufe zum Aufhängen sowie ein gewebtes Label mit der Vossen-Marke.

Pflege: Maschinenwäsche bei 40 °C