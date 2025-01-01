Art.-Nr. 31551 | DATEV-Fanshop
DATEV-Gästehandtücher-Set Vossen
- Für die Gäste nur das Beste
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
6,99 €
Kurzinfo
Material 100 % gekämmte Baumwolle (Zwirnfrottee, 480 g/m²)
Hersteller Vossen GmbH & Co. KG, Jennersdorf (Österreich)
Inhalt 2 Tücher
Maße 30 x 50 cm
Details
Beschreibung
Die Gästehandtücher im 2er-Set aus gekämmter Baumwolle (Zwirnfrottee, 480 g/m²) sind 100 % hautfreundlich. Die Tücher wurden in Österreich nach Oeko-Tex® Standard gefertigt. Die DATEV-Wortmarke ist Ton in Ton im Relief eingewebt. Auf der Rückseite der Tücher finden sich eine Schlaufe zum Aufhängen sowie ein gewebtes Label mit der Vossen-Marke.
Pflege: Maschinenwäsche bei 40 °C
Preise
