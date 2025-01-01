DATEV-Getränkekühlwürfel

Die acht lebensmittelechten, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen Kühlwürfel aus Edelstahl kühlen Getränke, ohne sie zu verwässern. Auf den Würfeln ist jeweils die DATEV-Wortmarke bzw. der Schriftzug „keep cool“ graviert. Das Set besteht aus acht Kühlsteinen und einer Zange, die in einer Kunststoffbox verpackt sind. Auf Wunsch kann der Silikonüberzug von den Zangenspitzen abgenommen werden.

Handling:

Die Kühlwürfel für mindestens vier Stunden in den Gefrierschrank legen und anschließend ins Getränk geben. Bereits nach fünf Minuten ist das Getränk gekühlt, ohne es zu verwässern. Damit bleibt der wahre Geschmack des Getränks erhalten. Nach Gebrauch die Würfel einfach unter heißem Wasser abspülen und wiederverwenden.