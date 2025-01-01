Art.-Nr. 31235 |
DATEV-Handtuch Vossen

  • Flauschig und weich
Hellgrünes Badetuch mit DATEV-Logo

Kurzinfo

Material 100 % gekämmte Baumwolle (Zwirnfrottee, 480 g/m²)
Hersteller Vossen GmbH & Co. KG, Jennersdorf (Österreich)
Maße 50 x 100 cm

Details

Beschreibung

Das flauschige Handtuch im leuchtenden DATEV-Hellgrün aus gekämmter Baumwolle (Zwirnfrottee, 480 g/m²) ist 100 % hautfreundlich. Das Tuch wurde in Österreich nach Oeko-Tex® Standard gefertigt. Die DATEV-Wortmarke ist Ton in Ton im Relief eingewebt. Auf der Rückseite des Tuchs finden sich eine Schlaufe zum Aufhängen sowie ein gewebtes Label mit der Vossen-Marke.

Pflege: Maschinenwäsche bei 40 °C

Preise

