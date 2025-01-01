DATEV Info online: Arbeitsabläufe und Prozesse im Kerngeschäft optimieren mit der DATEV EQ-Beratung
- DATEV Info online
- DATEV-Expertinnen und Experten informieren
- Fragerunde und Austausch
Inhalte
Beschreibung
Die DATEV EQ-Beratung ist eine kostenpflichtige Beratung, mit der Prozesse und Arbeitsabläufe in der Kanzlei analysiert werden. Ein DATEV-Spezialist ermittelt dabei interview- und datenbasiert Ihren aktuellen Stand.
Verbesserungspotenziale zur Effizienzsteigerung in Ihrer Kanzlei können dokumentiert und für Sie aufbereitet werden. Sie arbeiten gemeinsam daran, die Effizienz in Ihren Kernaufgaben zu verbessern und die Qualität in Ihren Kanzleiabläufen nachhaltig zu sichern. Anhand eines Beispiels lernen Sie die DATEV EQ-Beratung in der Praxis kennen.
Themen
-
Vorstellung der Beratungsleistung
-
Aufnahme der Ist-Situation in den Arbeitsprozessen
-
Ermittlung und Dokumentation
-
Empfehlung der weiteren Schritte
-
Angebot zu Beratung / Coaching / Schulung
-
Sicherstellung der Nachhaltigkeit
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater, die sich Unterstützung bei den Kernprozessen wünschen
Dauer
ca. 1,5 Stunde
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.