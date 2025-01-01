DATEV Info online: Arbeitsabläufe und Prozesse im Kerngeschäft optimieren mit der DATEV EQ-Beratung

Die DATEV EQ-Beratung ist eine kostenpflichtige Beratung, mit der Prozesse und Arbeitsabläufe in der Kanzlei analysiert werden. Ein DATEV-Spezialist ermittelt dabei interview- und datenbasiert Ihren aktuellen Stand.

Verbesserungspotenziale zur Effizienzsteigerung in Ihrer Kanzlei können dokumentiert und für Sie aufbereitet werden. Sie arbeiten gemeinsam daran, die Effizienz in Ihren Kernaufgaben zu verbessern und die Qualität in Ihren Kanzleiabläufen nachhaltig zu sichern. Anhand eines Beispiels lernen Sie die DATEV EQ-Beratung in der Praxis kennen.