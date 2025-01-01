DATEV Info online: Fördermittel finden - schnell und einfach mit dem DATEV Fördermittel-Check
Inhalte
Beschreibung
Ob Existenzgründung, Digitalisierung, JointVenture, Beschäftigung oder Investition – für viele unternehmerische Vorhaben gibt es Fördergelder von Bund, Land und EU. Der DATEV Fördermittel-Check weist den Weg durch die oft verschlungenen Pfade der nationalen und internationalen Fördermittellandschaft.
Erfahren Sie, wie Sie für Mandanten mit dem DATEV Fördermittel-Check gewerbliche Förderprogramme finden. Über einen einfachen Assistenten filtern Sie nach verschiedenen Fördervorhaben, Branchen, Betriebsformen, Kapitalbedarfen, Förderarten u.a.
Neben dem Assistenten kann auch nach Stichworten gesucht werden. Doch egal wie Sie suchen, Sie erhalten am Ende die passenden Förderprogramme wahlweise als standardisierte Kurzbeschreibung, ausführlicher Beschreibung der Geldgeber oder mit amtlichen Richtlinientexten.
Neben gewerblichen sind auch einschlägige Förderprogramme für Privatpersonen für Bau- und Sanierungsmaßnahmen abrufbar.
Durch eine Synchronisation mit Basisdaten online können Sie Ihre Mandantendaten direkt im Fördermittelcheck verwenden.
Themen
Kurzer Überblick zu
o Fördermittellandschaft in Deutschland und EU
o speziell förderfähige Beratungsleistungen von Steuerberatungskanzleien
Fördermittel mit dem Assistenten suchen
Fördermittel mit der Stichwortsuche suchen
Mandantendaten aus Basisdaten Online verwenden (kurzer Hinweis)
Weitere Infos zum Programm
Ihre Fragen, Anregungen und Wünsche
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Kanzleien, die ihre Mandanten im Bereich Fördermittelberatung mit Hilfe des DATEV Fördermittelchecks unterstützen möchten.
Dauer
Ca. 1 Stunde
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.