DATEV Info online

Ob Existenzgründung, Digitalisierung, JointVenture, Beschäftigung oder Investition – für viele unternehmerische Vorhaben gibt es Fördergelder von Bund, Land und EU. Der DATEV Fördermittel-Check weist den Weg durch die oft verschlungenen Pfade der nationalen und internationalen Fördermittellandschaft.

Erfahren Sie, wie Sie für Mandanten mit dem DATEV Fördermittel-Check gewerbliche Förderprogramme finden. Über einen einfachen Assistenten filtern Sie nach verschiedenen Fördervorhaben, Branchen, Betriebsformen, Kapitalbedarfen, Förderarten u.a.

Neben dem Assistenten kann auch nach Stichworten gesucht werden. Doch egal wie Sie suchen, Sie erhalten am Ende die passenden Förderprogramme wahlweise als standardisierte Kurzbeschreibung, ausführlicher Beschreibung der Geldgeber oder mit amtlichen Richtlinientexten.

Neben gewerblichen sind auch einschlägige Förderprogramme für Privatpersonen für Bau- und Sanierungsmaßnahmen abrufbar.

Durch eine Synchronisation mit Basisdaten online können Sie Ihre Mandantendaten direkt im Fördermittelcheck verwenden.