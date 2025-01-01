Art.-Nr. 77415 | Veranstaltungen

DATEV-Marktplatz Lösungen ermöglichen es Ihnen Ihre Kanzleiprozesse im Rechnungswesen, im Kanzleimanagement oder in der Personalwirtschaft effizienter zu gestalten. Verschaffen Sie sich einen Überblick, an welchen Schritten in der Prozesskette Softwarelösungen vom DATEV-Marktplatz Ihre Geschäftsprozesse in der Kanzlei und auch in der Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten optimieren können.

Auf dem DATEV-Marktplatz finden Sie über 240 Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern für die verschiedensten Anforderungen in Ihrer Kanzlei oder für den Einsatz bei Ihrem Mandanten. Technisch geprüfte Schnittstellen ermöglichen einen optimalen und effizienten Datentransfer zwischen der Partnersoftware und den DATEV-Systemen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie von DATEV-Marktplatz Partnerschaften profitieren können und Ihre Kanzleiprozesse durchgängig abbilden können.

Verschaffen Sie sich zu einem ausgewählten Kanzleiprozess aus der Personalwirtschaft einen Überblick über vier verschiedene Softwarelösungen vom DATEV-Marktplatz. Wählen Sie die zwei für sich interessantesten Lösungen aus und lernen Sie deren Zusammenspiel mit den DATEV-Lösungen näher kennen.

  • DATEV-Marktplatz

  • Digitalisierung der Prozesse zwischen Kanzleien und Unternehmen, entlang der Kanzleiprozesskette

  • Kurzvorstellung von vier DATEV-Marktplatz Partner

  • Kennenlernen des Zusammenspiels von zwei DATEV-Marktplatz Partnern Ihrer Wahl mit den DATEV-Systemen

  • Kanzleien, die ihre Kanzleiorganisation optimieren und digitalisieren wollen.
  • Kanzleien, die zum Einsatz der Lösungen im DATEV-Marktplatz beraten wollen.

Ca. 2 Stunden

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

DATEV-Marktplatz Partner

DATEV Info online (live)

Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.

Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.

Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege

Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.

Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.

