DATEV Info online

DATEV-Marktplatz Lösungen ermöglichen es Ihnen Ihre Kanzleiprozesse im Rechnungswesen, im Kanzleimanagement oder in der Personalwirtschaft effizienter zu gestalten. Verschaffen Sie sich einen Überblick, an welchen Schritten in der Prozesskette Softwarelösungen vom DATEV-Marktplatz Ihre Geschäftsprozesse in der Kanzlei und auch in der Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten optimieren können.

Auf dem DATEV-Marktplatz finden Sie über 240 Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern für die verschiedensten Anforderungen in Ihrer Kanzlei oder für den Einsatz bei Ihrem Mandanten. Technisch geprüfte Schnittstellen ermöglichen einen optimalen und effizienten Datentransfer zwischen der Partnersoftware und den DATEV-Systemen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie von DATEV-Marktplatz Partnerschaften profitieren können und Ihre Kanzleiprozesse durchgängig abbilden können.

Verschaffen Sie sich zu einem ausgewählten Kanzleiprozess aus der Personalwirtschaft einen Überblick über vier verschiedene Softwarelösungen vom DATEV-Marktplatz. Wählen Sie die zwei für sich interessantesten Lösungen aus und lernen Sie deren Zusammenspiel mit den DATEV-Lösungen näher kennen.