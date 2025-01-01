DATEV Info online: MyDATEV Kanzlei - Digitale Zusammenarbeit mit Mandanten über das MyDATEV Portal
Inhalte
Beschreibung
MyDATEV Kanzlei ist die Erweiterung des MyDATEV Portals zum zentralen Einstiegspunkt in Ihre DATEV Cloud-Lösungen und zur digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten.
Über die Kommunikationsfunktionen können Sie sicher Dokumente, Aufgaben und Nachrichten mit Ihren Mandanten austauschen.
Erfahren Sie mehr über die Grundidee dieser neuen DATEV-Online-Anwendung und über den aktuellen Funktionsumfang. Wir zeigen Ihnen live einen Durchlauf von Informationen aus der Kanzlei an den Mandanten und zurück und geben Hinweise zu den bereitgestellten Informationen.
Themen
-
MyDATEV Kanzlei – Wo soll die Reise hingehen?
-
Wie passt es zu den vorhandenen DATEV-Online-Anwendungen?
-
Prozesse zwischen Kanzlei und Mandant
-
Was kostet das Ganze?
-
Ausblick
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberatende, die einen hohen Wert auf Digitalisierung und Prozesseffizienz legen und die für den Austausch auf ein Werkzeug von DATEV gewartet haben.
Dauer
Ca. 1 Stunde
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.