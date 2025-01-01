MyDATEV Kanzlei ist die Erweiterung des MyDATEV Portals zum zentralen Einstiegspunkt in Ihre DATEV Cloud-Lösungen und zur digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten.

Über die Kommunikationsfunktionen können Sie sicher Dokumente, Aufgaben und Nachrichten mit Ihren Mandanten austauschen.

Erfahren Sie mehr über die Grundidee dieser neuen DATEV-Online-Anwendung und über den aktuellen Funktionsumfang. Wir zeigen Ihnen live einen Durchlauf von Informationen aus der Kanzlei an den Mandanten und zurück und geben Hinweise zu den bereitgestellten Informationen.