Der DATEV ISWL Lohndaten-Konverter ermöglicht die Aufbereitung von Personalstammdaten aus Microsoft Excel®- oder CSV-Dateien für den Import in die DATEV Lohnabrechnungsanwendungen LODAS und Lohn und Gehalt.

Hierfür kann festgelegt werden, welche Spalten der einzulesenden Datei zu welchen Feldern in DATEV LODAS bzw. Lohn und Gehalt zugeordnet werden sollen. Zudem sind Zuordnungen für die in DATEV vorgegebenen Wertebereiche möglich.

Diese Festlegungen können als Konfiguration gespeichert werden, z. B. für wiederkehrende Importe. Es können beliebig viele Konfigurationen angelegt werden.

Für die Einführung von DATEV ISWL Lohndaten-Konverter empfehlen wir die Begleitung durch einen erfahrenen Berater der DATEV.