DATEV ISWL Rechnungsdaten E-Commerce compact
- Übernahme von Ausgangsrechnungen inkl. Belegbilder von Amazon und Otto in die DATEV Finanzbuchführung
- Transfer wahlweise über DATEV Belegtransfer oder Rechnungsdatenservice 1.0 nach DATEV Unternehmen online
- Übernahme von Zahlungsdaten von Otto via Buchungsdatenservice in die DATEV Finanzbuchführung
- Automatisierter Ausgleich der offenen Posten im Zusammenspiel mit dem Zahlungsdatenservice Amazon möglich
Mit der DATEV ISWL Rechnungsdaten E-Commerce ist die Übernahme von Ausgangsrechnungen von Amazon inkl. einer Belegbildverknüpfung in die DATEV Finanzbuchführung möglich.
Beschreibung
Mit der DATEV ISWL Rechnungsdaten E-Commerce ist die Übernahme von Ausgangsrechnungen von Amazon und Otto inkl. einer Belegbildverknüpfung in die DATEV Finanzbuchführung möglich: Händler oder Steuerberatungskanzleien laden via Download (Datei-basiert) die Rechnungsdaten und die Belegbilder aus dem Amazon-Seller-Central oder vom Otto-Marktplatz.
Die DATEV ISWL Rechnungsdaten E-Commerce kombiniert die Buchungsinformationen und die Belegbilder, sodass sie über den DATEV Belegtransfer oder über den Rechnungsdatenservice 1.0 an das DATEV Rechenzentrum nach DATEV Unternehmen online übertragen werden können.
In DATEV Rechnungswesen erhält man über die Bereitstellung der Daten aus DATEV Unternehmen online mit den Belegbildern verknüpfte Buchungsvorschläge.
Zielgruppe sind Steuerberater und deren Mandantinnen und Mandanten, die als Händler den sogenannten. Umsatzsteuerberechnungsservice von Amazon (die Rechnungserstellung durch Amazon) nutzen oder den Otto-Marktplatz.
Die Lösung ist nicht anwendbar, wenn Händler oder Mandanten die Rechnungen oder Gutschriften für Amazon-Bestellungen über die eigene Warenwirtschafts-/ERP-Lösung erstellt.
Das Programm ergänzt den DATEV Zahlungsdatenservice Amazon. Ein automatisierter Ausgleich der offenen Posten im Zusammenspiel mit dem Zahlungsdatenservice von Amazon ist möglich.
Des Weiteren ist die Übernahme von Zahlungsdaten von Otto in die DATEV Finanzbuchführung möglich.
Der Händler/die Steuerkanzlei lädt via Download (Datei-basiert) die Zahlungsdaten vom Otto-Marktplatz.
Die DATEV ISWL Rechnungsdaten E-Commerce ergänzt die Zahlungen u.a. um die in der Anwendung festgelegten Konten und überträgt diese über den DATEV Buchungsdatenservice an das DATEV Rechenzentrum.
In DATEV Rechnungswesen erhält man über die Funktion „Mandant ergänzen“ die Buchungssätze.
Leistungen
- Mit der DATEV ISWL Rechnungsdaten E-Commerce können Rechnungsdaten von Amazon oder Otto für die Übernahme inkl. verknüpftem Belegbild in die DATEV Finanzbuchführung zur Verfügung gestellt werden. Die Anwendung liest die jeweilige Buchungsdatei ein und ermittelt daraus zum einen die Buchungsdaten und zum anderen die dazugehörige Belegdatei.
- Für die Übernahme von Rechnungsdaten aus Amazon kann das dem jeweiligen Amazon-Marketplace zuzuordnende Debitoren-Sammelkonto in den Einstellungen der Anwendung konfiguriert werden. Auch die Umsatzsteuer-IDs, die für die Übernahme nach DATEV Rechnungswesen je Lagerland relevant sind, können konfiguriert werden.
- Für die Übernahme von Rechnungsdaten aus Otto legen Sie entweder ein allgemeines Debitorenkonto oder ein Debitorenkonto je Zahlungsart fest.
- Zudem kann die für die Übernahme nach DATEV Rechnungswesen die relevante Umsatzsteuer-ID konfiguriert werden.
- Sie können wählen, ob die Daten über den DATEV Belegtransfer oder Rechnungsdatenservice 1.0 an das DATEV Rechenzentrum transferiert werden sollen. Für DATEV Belegtransfers werden die Daten in einem zip-Archiv bereitgestellt. Für den Rechnungsdatenservice 1.0 werden die Daten direkt an das DATEV Rechenzentrum übertragen.
- Mit der DATEV ISWL Rechnungsdaten E-Commerce können zudem Zahlungsdaten von Otto für die Übernahme in die DATEV Finanzbuchführung über den DATEV Buchungsdatenservice zur Verfügung gestellt werden.
Preise
