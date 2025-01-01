Mit der DATEV ISWL Rechnungsdaten E-Commerce ist die Übernahme von Ausgangsrechnungen von Amazon und Otto inkl. einer Belegbildverknüpfung in die DATEV Finanzbuchführung möglich: Händler oder Steuerberatungskanzleien laden via Download (Datei-basiert) die Rechnungsdaten und die Belegbilder aus dem Amazon-Seller-Central oder vom Otto-Marktplatz.

Die DATEV ISWL Rechnungsdaten E-Commerce kombiniert die Buchungsinformationen und die Belegbilder, sodass sie über den DATEV Belegtransfer oder über den Rechnungsdatenservice 1.0 an das DATEV Rechenzentrum nach DATEV Unternehmen online übertragen werden können.

In DATEV Rechnungswesen erhält man über die Bereitstellung der Daten aus DATEV Unternehmen online mit den Belegbildern verknüpfte Buchungsvorschläge.

Zielgruppe sind Steuerberater und deren Mandantinnen und Mandanten, die als Händler den sogenannten. Umsatzsteuerberechnungsservice von Amazon (die Rechnungserstellung durch Amazon) nutzen oder den Otto-Marktplatz.

Die Lösung ist nicht anwendbar, wenn Händler oder Mandanten die Rechnungen oder Gutschriften für Amazon-Bestellungen über die eigene Warenwirtschafts-/ERP-Lösung erstellt.

Das Programm ergänzt den DATEV Zahlungsdatenservice Amazon. Ein automatisierter Ausgleich der offenen Posten im Zusammenspiel mit dem Zahlungsdatenservice von Amazon ist möglich.

Des Weiteren ist die Übernahme von Zahlungsdaten von Otto in die DATEV Finanzbuchführung möglich.

Der Händler/die Steuerkanzlei lädt via Download (Datei-basiert) die Zahlungsdaten vom Otto-Marktplatz.

Die DATEV ISWL Rechnungsdaten E-Commerce ergänzt die Zahlungen u.a. um die in der Anwendung festgelegten Konten und überträgt diese über den DATEV Buchungsdatenservice an das DATEV Rechenzentrum.

In DATEV Rechnungswesen erhält man über die Funktion „Mandant ergänzen“ die Buchungssätze.