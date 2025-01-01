Mit dem Schema für das Fremdsystem Addison kann die Finanzbuchhaltung inklusive verknüpfter Belege (wenn eine eindeutige Belegverknüpfung mit exportiert wird) auf Basis von Einzelbuchungssätzen übernommen werden.

Eine Übernahme der Personenkontenstammdaten ist ebenfalls möglich. Die Anlagenbuchhaltung wird mit allen historischen Inventaren übernommen.

Darüber hinaus werden die Summen- und Saldenliste pro übernommenem Mandanten bzw. Wirtschaftsjahr abgeglichen. Abweichungen oder Unstimmigkeiten werden angezeigt und befähigen zur effizienten Nacharbeit in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen.