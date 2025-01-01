DATEV ISWL Rechnungswesen-Konverter Schema für Addison
- Schnelle Datenübernahme der Finanzbuchhaltung aus einem Fremdsystem
- Zeitersparnis und fehlerfreie Datenübernahme
Inhalte
Beschreibung
Das ISWL Rechnungswesen-Konverter Schema für das Fremdsystem Addison in Verbindung mit dem DATEV Rechnungswesen-Konverter ermöglicht eine weitgehende automatisierte Datenübernahme von Finanz- und Anlagenbuchhaltung auf die bestehende DATEV-Buchungslogik. Das Schema liefert die Datenzuordnung und Verarbeitungslogik.
Leistungen
Mit dem Schema für das Fremdsystem Addison kann die Finanzbuchhaltung inklusive verknüpfter Belege (wenn eine eindeutige Belegverknüpfung mit exportiert wird) auf Basis von Einzelbuchungssätzen übernommen werden.
Eine Übernahme der Personenkontenstammdaten ist ebenfalls möglich. Die Anlagenbuchhaltung wird mit allen historischen Inventaren übernommen.
Darüber hinaus werden die Summen- und Saldenliste pro übernommenem Mandanten bzw. Wirtschaftsjahr abgeglichen. Abweichungen oder Unstimmigkeiten werden angezeigt und befähigen zur effizienten Nacharbeit in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen.