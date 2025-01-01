DATEV ISWL Rechnungswesen-Konverter Schema für HMD

Mit den Schemata für das Fremdsystem HMD kann die Finanzbuchhaltung inklusive verknüpfter Belege (wenn eine eindeutige Belegverknüpfung mit exportiert wird) auf Basis von Einzelbuchungssätzen übernommen werden.

Eine Übernahme der Personenkontenstammdaten ist ebenfalls möglich. Die Anlagenbuchhaltung wird mit allen historischen Inventaren übernommen.

Die Summen- und Saldenliste pro übernommene Mandanten bzw. Wirtschaftsjahr werden automatisiert abgeglichen. Abweichungen oder Unstimmigkeiten werden angezeigt und ermöglichen eine effiziente Nacharbeit in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen.